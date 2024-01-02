拒絕焦慮！陳嘉樺：你的人生是你在過的，所以請你好好在乎你自己

▲Ella總是帶給大家正能量。（圖／翻攝自FB/陳嘉樺Ella，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

新的一年又來到，身為女生，多少都有年齡焦慮的問題，擔心變老、狀態不好、身邊沒有人陪？Ella陳嘉樺先前在陸綜中就有被問到這個問題，她的回答字字真心，好比人間清醒，很值得女生做為參考借鏡。

#你一定要好好照顧你自己，我所謂的照顧不是只有你的身體而已，你還要照顧你的心理狀態，好比大家會說，Ella你狀態怎麼那麼好？我覺得那不是一瞬間變出來的，那都是累積出來的。





#像是身材維持這件事情，我也走過很多歪路，但是後來我找到一個最合適的方法可以持之以恆，就是正常的吃白米飯，有好的蛋白質、很多的蔬菜、健康的原型食物，不要暴飲暴食，偶爾一點點甜食沒關係。

#多喝水、維持運動的習慣，其實你身體舒服了，人的狀態也會好，你心情自然就會好。

#有些女生可能會覺得到了40歲我可能還沒結婚，或是事業怎麼樣，眼看著自己的新陳代謝越來越差，每次看到鏡中的自己，怎麼一年比一年胖，就是這些東西會一直的附加給你，可是如果你把自己的身體照顧好，你看到鏡中的自己，會覺得說OK啊！我就是很好。

#即便我現在工作沒有很了不起，可是至少我能夠養活我自己，我能夠照顧我自己，這樣就好了，我不一定要有一個人來陪我，我有很好的朋友，一兩個就夠了，我也不一定要有另一半和我結婚生子，不要再被那個框架給綁住，你的人生是你在過的，所以請你好好在乎你自己，這件事情非常重要。