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汶萊「亞洲最帥王子」死會！　情定豪門千金、巨鑽求婚戒閃爆

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▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子（左）7日將迎娶豪門千金Anisha Isa，身穿Dior套裝的Anisha的訂婚鑽戒耀眼奪目。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家估計超過8兆的汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen）死會了！32歲的他於跨年之際po出與豪門千金未婚妻Anisha Isa合影，Anisha無名指的巨鑽戒閃瞎眾人，2024年是他們人生重要時刻，1月7日將正式舉辦婚禮，慶祝儀式將長達10天至1月16日。

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲去年馬丁王子妹妹結婚時，Anisha Isa（右）已名列重要賓客。（圖／翻攝tmski IG）

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲馬丁王子（右）是汶萊蘇丹哈桑納爾的第四子，經常陪父親出席重要場合。（圖／翻攝tmski IG）

馬丁王子是汶萊蘇丹哈桑納爾與第二任妻子、已是廢妃的兒子，是王室第五順位繼承人，18歲進入英國桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，接受嚴格軍事訓練，成為飛行員，他同時是一位傑出的馬球員，鍛鍊出強健體魄，經常在個人IG大曬肌肉線條，是名副其實的高富帥，名錶、名車與遊艇都是日常，是不少女性心中的理想情人。

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲馬丁王子18歲進入英國桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，並曾受飛行訓練成為飛行員。（圖／翻攝tmski IG）

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲馬丁王子同時是馬球好手。（圖／翻攝tmski IG）

他的未婚妻Anisha Isa也大有來頭，爺爺汶萊皇家航空創辦人，也是蘇丹的特別顧問，家世相當顯赫，她的家族與王室為世交，當然樂見小倆口共結連理。馬丁王子在跨年之際於IG分享兩人合照，準新娘穿白色Dior套裝搭配鑽石耳環，同時亮出巨鑽求婚戒指，漾著幸福甜笑，與馬丁王子絕對是俊男美女組合。

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲馬丁王子不吝惜展示精壯身材。（圖／翻攝tmski IG）

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 汶萊馬丁王子 。（圖／翻攝IG）
▲馬丁王子生活優渥，名錶、名車與遊艇都是日常。（圖／翻攝tmski IG）

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