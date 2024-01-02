fb ig video ETtoday search mobile

伊能靜：30歲以上要留意動態紋、教你「預防抬頭紋」4招　

>

▲▼伊能靜教你「預防抬頭紋」4招。（圖／翻攝自小紅書）

▲伊能靜分享預防動態紋需要趁早做起。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

想要抗老就必須從細節做起，伊能靜在《小紅書》分享，早在10多年前的美容書上就提醒大家30歲以上就要好好留意動態紋，預防勝於治療，一旦有了就很難處理，像她自己特別在意眼周、頸部，預防抬頭紋4招現在教會你。

#預防抬頭紋的按摩4步驟

▲▼伊能靜教預防抬頭紋4招。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲▼伊能靜教預防抬頭紋4招。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜分享，臉部會有紋路是因為臉部肌肉太過於緊繃，首先必須放鬆臉部肌肉，先畫圈按摩額頭邊際，順著頭皮向下按到後腦勺部分，接著又兩手在太陽穴附近擠出一塊肉來，從太陽穴順著拉一圈揉捏，最後再順著淋巴排出去。

想要預防其他動態紋，伊能靜分享以下3個重點給愛美女生們參考：

#學會表情管理

她建議笑的時候用蘋果肌、下巴向下發力，嘴角向兩側側發力，蘋果肌不要用力，這樣不僅能減少面部肌肉擠壓、預防動態紋產生，笑起來更甜美。平時也要避免皺眉、瞇眼看東西、不要皺鼻、憋嘴。

#用功效型護膚品

日常保養在做好補水和防曬的前提之下，20歲以上的姊妹可以適當使用六胜肽、A醇等成分，幫助刺激膠原蛋白再生的護膚品。

#做面部瑜珈操

做面部瑜珈能夠預防假性動態紋，首先左右鼓氣每個方向停留5秒、重複30次，每天3組，發出A、E、I、O、U的表情來鬆弛臉部肌膚。

關鍵字：

抬頭紋, 按摩, 伊能靜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好

Lisa放送比基尼辣照露翹臀　LV名牌行頭吸睛

Lisa放送比基尼辣照露翹臀　LV名牌行頭吸睛

誰是真正的小偷？測驗你身邊的小人是哪一種 教練親證「皮拉提斯」比瑜伽更燃脂！5招居家動作瘦下小腹一周甩肉5KG 勞力士2024第一天漲價！　「黑水鬼」、「百事可樂圈」漲幅達7% 2024開工日！星巴克今買一送一　路易莎、cama、西雅圖也推優惠 Jennie當老闆「事業線」霸氣外露　拎香奈兒小包好俏麗 跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫 第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面