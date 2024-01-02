伊能靜：30歲以上要留意動態紋、教你「預防抬頭紋」4招　

▲伊能靜分享預防動態紋需要趁早做起。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

想要抗老就必須從細節做起，伊能靜在《小紅書》分享，早在10多年前的美容書上就提醒大家30歲以上就要好好留意動態紋，預防勝於治療，一旦有了就很難處理，像她自己特別在意眼周、頸部，預防抬頭紋4招現在教會你。

#預防抬頭紋的按摩4步驟

▲（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜分享，臉部會有紋路是因為臉部肌肉太過於緊繃，首先必須放鬆臉部肌肉，先畫圈按摩額頭邊際，順著頭皮向下按到後腦勺部分，接著又兩手在太陽穴附近擠出一塊肉來，從太陽穴順著拉一圈揉捏，最後再順著淋巴排出去。

想要預防其他動態紋，伊能靜分享以下3個重點給愛美女生們參考：

#學會表情管理

她建議笑的時候用蘋果肌、下巴向下發力，嘴角向兩側側發力，蘋果肌不要用力，這樣不僅能減少面部肌肉擠壓、預防動態紋產生，笑起來更甜美。平時也要避免皺眉、瞇眼看東西、不要皺鼻、憋嘴。

#用功效型護膚品

日常保養在做好補水和防曬的前提之下，20歲以上的姊妹可以適當使用六胜肽、A醇等成分，幫助刺激膠原蛋白再生的護膚品。

#做面部瑜珈操

做面部瑜珈能夠預防假性動態紋，首先左右鼓氣每個方向停留5秒、重複30次，每天3組，發出A、E、I、O、U的表情來鬆弛臉部肌膚。