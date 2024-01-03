試・開箱／3款神級精華完美養膚！150年科研、花中之后加持更奢華

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要冬季擁有狀態上鏡的好肌膚，保養絕對是讓底子更好的關鍵，基底打好才會讓妝容錦上添花，以下就盤點多款保濕新作，不僅可以讓肌膚浸潤保濕，更可以打造細緻完美膚況。

＃資生堂 彈力帶緊緻V臉夜間精華，40ml、售價5800元

好萊塢女神安海瑟薇代言之後，首度推出的全新力作「彈力帶精華」彈力帶緊緻V臉夜間精華，從日本山形縣找到純淨東方緋紅花，透過極致萃取技術提煉出高能量的活萃，可以幫助肌膚完美抗老，同時結合資生堂已經擁有150年專業科研精髓的高效抗老成分VP8，兩者互相輔助打造緊緻細膩的肌膚狀態，更特別的是這款精華可以在乳霜之後使用，全方位封存保養能量，一整夜拉提塑型。

＃嬌蘭 蘭鑽御光能量精華，30ml、售價27730元

從量子力學中汲取靈感，嬌蘭不僅在成分上運用「花中之后」蘭花提煉出頂級高貴的珍稀抗老能量，這次把兩者結合，研發出全新的亮子激能光導科技，特別選用喜馬拉雅山區特有的喜馬拉雅雪蘭，可以為肌膚注入滿滿的光透能量，白色微粒珍珠和24K黃金顆粒融合配方，擁有滑順柔軟的質地，一抹秒速吸收，達到完美的修護力。

＃Kiehl’s契爾氏 冰河精華底妝保濕棒，9g、售價1280元

Kiehl’s契爾氏經典明星商品冰河醣蛋白保濕霜，睽違5年配方新升級，更加碼推出全新的底妝保濕棒，裡面擁有經典的三大保濕成分：冰河醣蛋白、角鯊烷、神經醯胺，搭配抗老海藻糖，使用的瞬間就會融化在肌膚上，可以隨時攜帶在身上補水保濕。