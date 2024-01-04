《單身即地獄3》女成員私服超撩男！金奎利貴氣甜辣風、柳詩恩神似Jennie

文／美人圈

Netflix人氣戀綜《單身即地獄》近期再度迎來第三季，不僅賽制大更新，出演的12位高顏值男女嘉賓討論度也狂飆！本篇編輯再度幫大家養眼睛，帶來女成員的私服照，不論是被譽為小Jennie的柳詩恩、腦性小可愛崔慧善，還是高冷美人金奎利，私服穿搭通通都是「撩男」教科書等級，趕緊看看哪一位是你的菜。

《單身即地獄3》女成員私服穿搭

金奎利：貴氣甜辣風

《單身即地獄3》金奎利擁有勾人貓系長相，在節目中反差魅力讓她收服不少男嘉賓的心。金奎利的私服穿搭跟第一季的人氣成員宋智雅一樣屬於貴氣甜辣風，身上單品看似簡單，但搭配的精品包款都是厲害的行頭，像是CHANEL、Prada等！有時她會以甜美少女感的扮相出鏡，基本款襯衫帶出鄰家女孩的氣質和親和力，還不會讓男生覺得有距離感，搭配A字短裙秀出嫩白美腿，性感得恰到好處。

▲金奎利的私服穿搭屬於貴氣甜辣風。（圖／IG@citruszl，下同）

擁有火辣身材的金奎利當然也懂得展露優勢，個性黑白穿搭也是她的最愛，性感的連身小洋裝、挖肩背心或是中間鏤空的Diesel平口背心都襯出其迷人鎖骨線條、直角肩和纖細身材，最重要的是，黑白中性色混搭還不怕踩雷，輕鬆搭出高級感。

崔慧善：減齡休閒風

腦性美少女崔慧善是《單身即地獄3》中唯一的短髮代表，因此很容易抓住目光！而她的私服穿搭很適合穿搭初學者筆記，利用衣櫃常見單品，如T恤、短裙、背心等去堆疊出造型感，且謹記身上配色不會超過三種的原則，帶出簡約俐落的氛圍，減齡感十足。

▲崔慧善。（圖／IG@hazelchoiii）

安玟映：性感運動風

2023韓國釜山小姐出身的「活潑女神」安玟映憑藉大方性格圈粉無數。而身材超火辣的安玟映私下穿搭也不藏私大放送，常以緊身、透膚面料的款式來展現苗條體態，若隱若現最勾人！

▲安玟映是皮拉提斯的院長及教練。（圖／IG@my_floria_，下同）

由於本身是皮拉提斯的院長及教練，安玟映IG大部分的私服也是瑜伽服或運動裝，短版的Bra Top加上同色系瑜伽褲，適時把休閒寬鬆的外套穿起來可以修飾腰部、臀部曲線，顯瘦又時髦。如果私下你也是屬於喜歡運動的Sporty Girl，但又擔心穿的太寬鬆無法抓住男生的心，安玟映的搭配一定要筆記。

柳詩恩：成熟氣質風

獲選2022年韓國小姐選美冠軍的「柳詩恩」因在節目中被主持人大讚長得像Jennie而備受矚目！柳詩恩平時打扮也是走成熟路線，印花圖騰長洋裝、短版西裝外套或是紡紗長裙都是她的最愛。

▲柳詩恩是2022年韓國小姐選美冠軍。（圖／IG@yoo__si，下同）

眼尖粉絲或許早已發現柳詩恩很愛以All Black同色系打扮現身，看似低調卻非常有氣勢，且簡單搭配一些亮點小配件，好比珍珠項鍊、耳環、腕錶等就能擺脫沉悶感，小小亮點也不會搶走衣服風采，反而更顯精緻。

尹廈情：街頭潮流風

尹廈情屬於耐看型美女代表，在《單身即地獄3》全身上下都充滿自信魅力，更曾獲選為2021年春香小姐第四名！令人意外的是，尹廈情私服有很多較為街頭、潮流的單品，包含近期很夯的Diesel背心、Palace衛衣等，簡單穿出個性帥氣感。編輯很欣賞尹廈情會利用亮色系的配件來點綴整體造型，尋常的服裝在細節的加持下就會更出眾！

▲尹廈情曾獲選為2021年春香小姐第四名。（圖／IG@hi__jjeong2）

曹旻志：法式優雅風

第五集才加入的曹旻志是梨花女子大學經濟系的高材生，目前正在準備成為一名新聞主播，因此私服穿搭也常以成熟優雅的成套套裝現身！小香風外套搭配同色系短褲就呈現出幹練氣場，高彩度配色的服裝不僅襯出氣質，還大大提亮膚色，搭配飄逸長髮，整個人都帶有專業氣場，男生目光很難不為她停留，一登場就讓其他女成員有危機意識。

▲曹旻志是梨花女子大學經濟系的高材生。（圖／IG@joymingzi_）



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