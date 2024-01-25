市售最高年份高粱「台北101紀念酒」　葡萄酒杯成內行新喝法

▲台北101龍年新春紀念酒。（圖／台北101提供）



記者蔡惠如／綜合報導

以台灣最知名地標台北101為名的「台北101紀念酒」龍年限定款，近期終於在藏家久候下現身，源自1977年馬祖酒廠70年代高年份窖藏計劃，細數已過了47個年頭，是市售年份最高的窖藏高粱，與台北101獨特的地標地位相映，是足以代表台灣驕傲的國際贈禮，高年份的老酒香氣細膩撲鼻，用葡萄酒杯品飲更好入喉，成為最新的內行喝法。

有台灣第一酒之稱的「台北101紀念酒」，在龍年新春前再度現身，七零年代馬祖酒廠規劃高年份窖藏計劃，從菌就開始講究，以精選質優的小麥做為原料的酒麴，長期發酵所培養的酵母菌及發酵菌，加上優良品種高粱原料與馬祖當地天然甘甜的水質，再由經驗豐富的製酒師傅，遵循古法二蒸二釀遵循古法造酒工藝所製作。

而後置於八八坑道內，以該坑道恆溫高濕、微熱脹冷縮的獨特環境，經過40個多年頭的夏季高溫、冬季冷風吹拂的「緩速升溫降溫」，逐漸溫和熟成獨一頂級白酒，入口先是熱醞香醇，隨後即刻感受到回韻的芬芳甘甜，小啜一口即可感受滿口芳香。讓中式白酒權威小亨利老師（鄢繼強）直說：「現在這年份飲起正是剛剛好。」

小亨利表示，47年的高粱老酒一入口，先感受小白花的清淡、綿長的花香調，之後轉變成果香，老酒的獨特風味，就在於果香擁有「在欉紅」等級的豐富滋味，讓品飲者能立刻感受熟成之美，之後再轉為豐富圓潤感的木質調，此時因為老酒酸度夠，口感變得更加立體，香氣盈滿整個鼻腔。充分讓品飲者感受時光的力量。

▲用紅酒杯更能體驗到老白酒的醇香之味。（圖／記者湯興漢攝）

這也就是為何識酒的行家總會欣賞中式白酒，而已往高粱總是以小杯款、以一口飲，小亨利也推薦「台北101紀念酒」更時髦的品飲方式，就是以葡萄酒杯來喝高粱，只要倒入跟小杯飲的相同份量，並傾斜杯身慢慢地繞一圈，酒香會沿著杯壁漫出，即便是使用鼻子靠近細聞，香氣更是滿盈整個鼻腔，而且氣味不衝不辣，完全顛覆一般人對於高粱酒的印象。

小亨利解釋：「手工水晶材質的葡萄酒杯會形成『晶格』，讓酒氣的香味分子排列整齊的滑到味蕾，即便不是品酒行家，也能輕鬆嚐到香氣變化跟中式老酒的美妙之處。」雖然是窖藏老酒，這樣的時髦飲法也能讓人馬上體會到高粱的曼妙芳香，一試就愛上。

而酒液珍稀的「台北101紀念酒」，酒瓶外觀也是精心打造，以精湛的釉色窯燒技術，呈現台北101建築氣勢，將象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰融入於瓶身設計，同時採用金箔花紙裝飾瓶身，其瓷瓶製作直角極為困難，良率僅有十分之一，且瓷材質本身還會營造二次熟成環境，酒在其內越陳越香，不僅可代表台灣在地風土滋味，結合台北101大樓造型更能躍上國際，送禮跟珍藏都無可挑剃。

2024針對市場龍年春節送禮需求，「台北101紀念酒」再度登場限量開賣，今年推出台北101紀念酒推出買兩瓶送價值3,980元的一組JRＸRB對杯，收藏品飲都適宜，內含1977年馬祖窖藏高粱酒計畫之市售年份最久陳高、裝載之台北101意象工藝鳳翎紅瓶或龍膽藍瓶，現於台北101貴賓專線（02）8101-9045 （周一至周五11：00-19：00）與台北101紀念品店（台北101購物中心5樓）販售中，售價10,800元，立即珍藏連結。

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