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婚鞋4大挑選守則準新娘筆記！8雙平價推薦久站不痠　日常也百搭

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文／美人圈

即將步入婚禮殿堂的準新娘們，除了婚紗選擇尤為重要，一雙舒適好走的「婚鞋」也會大大影響當天心情！究竟合適自己的婚鞋該怎麼選？以下也揭曉4大挑選守則，同時加碼推薦幾雙久站不痠又耐走的平價婚鞋，還沒找到命定婚鞋不妨這邊挑。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲婚鞋4大挑選守則。（圖／IG@coronation.lace.bridal、gracegift）

命定婚鞋挑選守則

一、婚鞋一定要買全新

由於婚禮象徵著新生活的開端，因此結婚那天從頭到腳都要穿新的，禁忌穿舊衣、舊鞋！因此新娘們務必準備好一雙「全新」的婚鞋迎接這重要日子。

二、經典顏色盲買不踩雷

有預算考量的小資女們肯定希望一雙婚鞋就能打天下，建議可以挑選優雅白色、金色、裸色或銀色等經典色，不僅是最不容易出錯的零失誤配色，搭配任何顏色婚紗都可以，中式、西式風格也能輕鬆消化。

三、選擇可以舒適久站的「婚鞋跟高」

「婚鞋跟高」絕對是挑選的一大關鍵！首先務必考慮到新郎身高做選擇，畢竟婚禮當天主角可是兩個人，配合彼此身高挑婚鞋，合照看上去也會比較和諧。當然，平時沒有穿跟鞋習慣者，建議高度可以落在挑戰性不高的2－4.5cm，或選擇平穩的粗跟款式。中跟5－7cm是普遍女生最可以接受的高度，不但能完美延伸腿部比例，對腳的負擔也不會很大！8cm以上的高跟鞋則推薦給小隻女，一上腳氣勢立刻高人一等，還能彌補天生身高的不足。但要注意的是，高跟鞋很容易拐到腳，不妨選擇防水台款式，更可以穩穩的輕鬆好走沒負擔。

四、結婚挑選全包鞋款

除了結婚一定要穿著新鞋這禁忌，婚鞋不管是尖頭鞋、圓頭鞋、前高後高鞋款，都建議挑選「全包」款式，象徵婚姻圓滿幸福、有頭有尾，任何會露出腳趾頭的款式在長輩眼裡都有漏財的代表，盡可能避免。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲婚鞋建議挑選全包款式。（圖／IG@coronation.lace.bridal）

平價婚鞋推薦

1：Grace Gift 白雪公主浪漫蝴蝶結圓鑽跟鞋

Grace Gift這款白雪公主浪漫蝴蝶結圓鑽跟鞋簡直夢幻到尖叫！後跟處雙層大蝴蝶結為設計一大亮點，細緻緞面布料散發低調奢華感，且鞋跟上還有立體鑲鑽圓珠點綴其中。婚鞋內側中空剪裁可以露出迷人美肌，搭配的真羊皮透氣腳墊腳感舒適，即便鞋跟很高，穿一整天也無負擔，反而很自在！

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Grace Gift 白雪公主浪漫蝴蝶結圓鑽跟鞋，NT$1,780。（圖／Grace Gift）

2：Grace Gift 仙度瑞拉燦爛漸層碎石跟鞋

世界上真的有仙度瑞拉公主的夢幻高跟鞋！超懂女孩心的Grace Gift打造的全新婚鞋以超閃漸層碎石亮片打造，並與迪士尼仙度瑞拉聯名，尖頭設計延伸腿長，且鞋跟處還有南瓜馬車造型飾釦裝點，內襯為柔軟舒適的真皮腳墊，穩固好走，實現女孩最嚮往的公主夢。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Grace Gift 仙度瑞拉燦爛漸層碎石跟鞋，NT$1,880。（圖／Grace Gift）

3：Grace Gift 小美人魚浪漫蕾絲珍珠跟鞋

Grace Gift小美人魚浪漫蕾絲珍珠跟鞋也是細節滿點，蕾絲網紗鞋面浪漫爆表，搭配耐磨橡膠大底，穩固更好走。6.5公分的珍珠造型鞋跟也是普遍女孩最能接受的跟高，輕鬆打造迷人大長腿！

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Grace Gift 小美人魚浪漫蕾絲珍珠跟鞋，NT$1,980。（圖／Grace Gift）

4：CHARLES & KEITH 金蔥寶石帶穆勒鞋

CHARLES & KEITH不只包包必搶，它們家推出的婚鞋系列網友也推爆！這款金蔥寶石帶穆勒鞋用寶石帶形塑耀眼的足輪廓，尖頭設計具有延伸效果，6公分粗鞋跟站整天腳都不會有負擔，穩穩耐走、顏值又高。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 金蔥寶石帶穆勒鞋，NT$2,690。（圖／CHARLES & KEITH）

5：CHARLES & KEITH 金蔥寶石方釦平底鞋

貼心的CHARLES & KEITH自然也為平時少穿跟鞋的新娘設想好了！這款金蔥寶石方釦平底鞋散發低調的金色光芒，中間的方釦襯托出優雅氣質的時尚細節，搭配白紗簡直美翻。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 金蔥寶石方釦平底鞋，NT$2,490。（圖／CHARLES & KEITH）

6：EPRIS艾佩絲素面低跟方跟鞋

不想投資一雙婚鞋卻只能穿一次？以製作婚鞋聞名的手工製鞋品牌EPRIS艾佩絲便打造一款婚禮、日常都超百搭的低跟方跟鞋，優雅純白鞋面搭配加厚棉花糖QQ鞋墊，百搭不膩眼又輕盈舒適好走，3.5公分粗跟人人都能駕馭。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲EPRIS艾佩絲素面低跟方跟鞋，NT$2,280～NT$2,780。（圖／EPRIS艾佩絲）

7：EPRIS艾佩絲繫帶腳背帶尖頭高跟鞋

相信各位新娘都不希望婚禮走紅毯的時候高跟鞋意外滑落吧？EPRIS艾佩絲就設計了一款搭配繫帶的婚鞋，繞踝處繫帶修飾腳踝，不易掉，加上小碎鑽點綴，低調又不過分張揚，令人一見傾心。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲EPRIS艾佩絲繫帶腳背帶尖頭高跟鞋，NT$2,980。（圖／EPRIS艾佩絲）

8：BYHUE柔美優雅粗花呢拼接軟芯後繫帶尖頭高跟鞋

BYHUE家這款尖頭高跟鞋充滿法式浪漫風情，以高質感毛呢布拼接羊皮面料製成，粗花呢拼接彰顯出優雅大人感，搭配獨家洞感軟芯墊，穿著持久透氣，親膚不磨腳、舒適好走。

▲婚鞋 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲BYHUE柔美優雅粗花呢拼接軟芯後繫帶尖頭高跟鞋，NT$2,980。（圖／BYHUE）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 結婚, 婚鞋

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