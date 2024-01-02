星巴克龍年系列太可愛　年度摩登黑星座系列新登場

▲星巴克推出龍年系列，喜氣滿滿。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

跨年已過，最期待的就是農曆新年了，星巴克發表一系列生肖龍年的新杯款，超萌人氣熊寶寶Bearista也換上喜氣的龍年裝扮，把充滿神話風格的龍年變得多樣有趣，此外，以霧面黑色釉料為特色的全新星座杯也現身，各位星迷們想收藏動作要快！可口可樂也推出龍年限定瓶，一系列連起來更可拼出一條龍，大玩視覺系。

星巴克於1／3全門市及線上門市推出一系列共30款的龍年新品，其中最不能錯過的就是新春喜氣紅搭配金龍作為主角的立體杯款，使用金色描邊、金色把手讓馬克杯變的氣勢超強，以龍馬精神迎接春天的到來，準備為使用者帶來龍年滿滿好運與祝福。

當然還有設計比較低調的選項，星巴克表示，今年設計主軸以童話故事為背景，將風姿威武的龍幻化成和藹的祥龍，將龍的設計融合現代與傳統元素，透過精緻的線條與活潑的顏色，來表達經典與創新的結合，藉由祥龍的各式英姿，準備過一個意氣風發的龍年。

此外，品牌熊寶寶Bearista也換上喜氣的龍年裝扮，包括大款和mini款的「龍年賀春熊寶寶」娃娃，還有「龍年星意造景水球」、「金龍賀春鑰匙圈」和「舞獅賀春鑰匙圈」，以超可愛的方式展現龍年元素，用一整年都很討喜。

星巴克星座系列馬克杯，也推出新年度鐫刻工藝系列新品，於1／3陸續上市，首波為鐫刻水瓶星座馬克杯和鐫刻雙魚星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，來詮釋摩登特色，本次也同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列。

「可口可樂」每每推出全新瓶身都成為當代文化指標，隨著2024新年度到來，更應景推出龍年限定包裝，將品牌經典產品都換上龍年新裝，與大眾共度好年。

瓶身設計將象徵多種龍年吉祥話「欣欣向龍」、「龍情蜜意」、「龍鳳呈祥」、「魚躍龍門」、「龍轉乾坤」轉譯成視覺圖樣。若將可口可樂龍年限定包裝隨型罐相連，更能彼此拼湊出完整的一條龍圖案，在親朋好友團聚的年節時刻，希望藉由龍年限定包裝串起人與人之間的魔力時光，打卡也充滿年節味。