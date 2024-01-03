首款SEIKO字樣錶100歲了　紀念錶把小秒盤變24小時顯示

▲SEIKO品牌100周年復刻紀念腕錶SPB441J1，64,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由服部金太郎於1881年創立的Seiko，在1924年推出了首款面盤上有「SEIKO」字樣的腕錶，標示著Seiko品牌的開端，今年歡慶此歷史時刻100周年，可預期紀念錶款將一波波登場。新年首發為Presage系列復刻紀念SPB441J1，圓形錶殼特別縮小至35毫米，讓人聯想到大正時代從懷錶過渡至腕錶的年代，限量1000只。





▲SEIKO品牌100周年復刻紀念腕錶SPB441J1。

以1924年第一款在面盤印上「SEIKO」品牌名稱的腕錶為靈感，Presage系列復刻紀念款SPB441J1採用琺瑯面盤，但各項功能配置現代化，歷史錶款的小秒針位置改為24小時顯示盤，增添中央秒針，唯12時位置的SEIKO字體與當年錶款相仿，搭配動感數字時標與小盤軌道式刻度，以及箱型藍寶石水晶鏡面，流露復古氣息；拉穿式皮革錶帶也別具特色，配上活動式錶耳提升佩戴的舒適性。





▲100周年復刻紀念腕錶SPB441J1的背蓋刻有金太郎於1900年所註冊、作為精工舍廠徽的圓形菱角「S」商標。

Presage系列復刻紀念SPB441J1的底蓋也彰顯歷史意義，刻有創辦人金太郎於1900年註冊、作為精工舍（Seikosha）廠徽的圓形菱角的「S」商標，其上方還鐫刻「KINTARO HATTORI」與「ONE STEP AHEAD OF THE REST」字樣，正是服部金太郎的名字和座右銘「永遠領先時代一步」；紀念錶外在用心，內在也下功夫，搭載動力儲存長達72小時的6R 系列6R5H自動上鍊機芯。



▲MIDO Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕錶，36,800元。（圖／MIDO提供）

有別於Seiko的古典設計，MIDO（美度表）Multifort Skeleton Vertigo Blue先鋒系列鏤空腕錶展現科技感，推出神秘極光藍面盤新色，搭配鏤空設計，閃爍迷人的金屬光澤，而面盤透出的MIDO Calibre 80自動上鍊機芯，具出色防磁和抗震功能，是日常好搭配也耐用的機械錶選擇。

