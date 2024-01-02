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超準！3秒內「挑一隻眼睛」心測　一眼就能看清楚你的內心

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記者曾怡嘉／台北報導

人的性格總會隨著時間、環境改變而有所不同，《小紅書〉上有一個有趣的心理測驗，「哪隻眼睛最吸引你」， 一眼就能清楚看透你的內心。

#3秒內選一個最吸引你的眼睛？

▲▼眼睛心測。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#選擇問號眼睛的你

你的性格其實很矛盾，渴望他人了解，但卻讓又想保留一絲神秘感讓人探聽，你身邊好朋友多、異性緣也很好，但是有時你會覺得孤單，還渴望能找到一個真正懂你的人。

#選擇書本眼睛的你

你屬於理智派思考，擅長理性分析各種狀況，即便遇到什麼大事情也能臨危不亂，朋友都很喜歡聽你的意見和想法，對於他們來說，你是客觀且值得深交的朋友。

#選擇火焰眼睛的你

你很有毅力，做事情最討厭白途而廢，但是有時容易感情用事，喜歡用直覺做事，但愛你的人總會包容你的缺點，你很講義氣，寧可犧牲自己也想要保全朋友。

#選擇愛心眼睛的你

你對他人毫無保留，只要一陷入感情就很難自拔，別人都覺得你很活得很自在灑脫，其實內心有時也會脆弱，只要被你愛上，都是很幸福的事情。

#選擇星星眼睛的你

你不喜歡隨波逐流，看待事情很有自己的觀點，別人的閒人閒語也管不了你做事的方法，你對外總是可以很超然，很少有事情能夠影響你的心情。

#選擇放射眼睛的你

你很聰明且很會察言觀色，你有看透他人以及說謊的能力，但是你都不想去用，你坦白率真對待朋友，當你的朋友是非常開心的事情。

#選擇漩渦眼睛的你

你有超準的第六感，很多事情都在你的預料之內，情緒化的你，很容易被外界事情牽動情緒，雖然你很想對外假裝堅強，但是有時候情緒都寫在臉上，騙不了人的。

#選擇漏斗眼睛的你

你很喜歡思考，總能從生活中的各種小事情中，悟出人生的大道理，你對事情總是保持懷疑態度，不太容易相信別人，但是一旦相信就會付出真心、深信不疑。

關鍵字：

眼睛, 心測, 內心世界

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