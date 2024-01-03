2024龍年限定美妝盤點！SK-II小狐狸聯名粉紅青春露、Valentino白氣墊變珊瑚橘

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出獨特設計的新春限定包裝或限量商品、禮盒，隨著2024即將到來，已有品牌搶先釋出龍年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入精緻龍型圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

SK-II



每次推出限定版包裝都讓鐵粉超期待的「始祖級神仙水」SK-II青春露，2024龍年的限定款超特別！這次再度攜手超夯的法國時尚品牌Maison Kitsuné，在新年前夕推出超夢幻的「限量版青春露粉紅瓶」，產品瓶身融合Maison Kitsuné標誌性的小狐狸坐著冥想的形象，搭配軟萌的粉紅色瓶身，讓青春露變得可愛又夢幻，光是看到瓶身就讓人心情變得愉悅。

▲SK-II x Maison Kitsuné 限量版青春露粉紅瓶，230ml，NT$6.900。

這次Maison Kitsuné聯名限量版青春露粉紅瓶將於SK-II專櫃及momo官方旗艦館限量發售，且還有多種「買就送」優惠活動！即日起，凡購買SK-II x Maison Kitsuné限量版青春露粉紅瓶（230ml）乙瓶，即可享有超療癒的粉紅小狐狸禮盒包裝，還贈送包含青春露30ml＋亮采化粧水20ml＋全效活膚潔面乳20g的「青春經典特惠組」，讓你一起感受SK-II最受歡迎的PITERA™經典產品。

此外，即日起至2/29，於全台全台專櫃購買任一商品，即可獲得SK-II x Maison Kitsuné限定版紅包袋乙份，前1,500名再加碼送光蘊臻采煥亮精華試用包乙份（2.1ml X 3）。

▲SK-II x Maison Kitsuné禮盒包裝和限定版紅包袋。

VALENTINO

▲VALENTINO繁花珊瑚限量版。



VALENTINO BEAUTY在「PINK PP」之後，再度從高訂時尚大秀選用經典標誌性顏色之一「VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘」延伸至彩妝與香氛領域，推出「2024新年限定繁花珊瑚限量版」系列美妝，讓高訂光感氣墊、柔霧唇膏換上珊瑚橘限量外殼，還沒上市就掀起討論熱潮。

▲VALENTINO 高訂光感氣墊粉餅 繁花珊瑚限量版，NT$2,900。



不同以往新年常見的正紅色，VALENTINO BEAUTY今年的新年限定繁花珊瑚限量版運用高訂大秀上最受矚目 的「VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘」訂製柔美妝色。被譽為史上最美白氣墊的「鉚釘白氣墊」，就將經典高訂白皮革換成輕柔的珊瑚橘色澤，搭配鉚釘V LOGO與奢華金耀細節，吸睛度再翻倍。

▲VALENTINO 高訂柔霧唇膏 繁花珊瑚限量版，NT$1,500。



在網上擁有超多好評熱推的高訂柔霧唇膏，這次新年限定系列選定3款帶橘調的色號，換上了溫柔夢幻的日暮珊瑚橘外殼，包含肉桂紅棕色#111A，高級橘棕色調、人間美拉德#77A和顯白的日落橘紅色#219A等3大高人氣神仙美色。

【同場加映】



舒潔 X 迪士尼聯名



家紙龍頭品牌舒潔長期與迪士尼合作，每回推出迪士尼聯名系列商品，總引發粉絲手刀搶購囤貨風潮。為歡慶農曆春節即將到來，舒潔再度攜手迪士尼推出全新「福到翁系列」新春限定包裝紙品，囊括大人小孩都喜愛的米奇米妮、奇奇蒂蒂及唐老鴨黛西等6大經典人氣角色，變身福氣滿滿的福神福倒翁，呆萌又俏皮的模樣，讓粉絲看了秒融化。

▲舒潔再度聯手迪士尼推出可愛又喜慶的「福到翁系列」新春限定包裝。



此外，除了呆萌可愛的角色外，為突顯年節熱鬧喜慶氣氛，也以正宏、粉紅、金黃等3款節慶風配色搭配有福氣、財運及長壽意念的葫蘆、爆竹、招財貓等元素，打造出象徵「正紅好運大發到」、「嫩粉戀愛福運到」及「致富金黃錢開道」等富貴臨門意涵的3款包裝設計，讓人一看就想全打包。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思

▲LAURA MERCIER 2024龍年新春限定版系列。



為迎接2024年龍年到來，LAURA MERICER將人氣明星商品「冠軍蜜粉」、漂染頰彩和奢華眼彩筆的爆款色，換上喜氣又閃亮的春節限量火紅色新裝，並將華麗閃耀的金龍圖騰印製在火紅色鏡面外殼與外包裝上，推出「2024龍年新春限定版」，讓你火紅閃耀一整年。

▲LAURA MERCIER 2024煥顏透明龍年蜜粉禮盒，NT$1,790。



每20秒就賣出一罐的「冠軍蜜粉」煥顏透明蜜粉是LAURA MERCIER長年熱賣的明星商品，2024新春限定版煥顏透明蜜粉（29g）不僅換上全新限定包裝，還加送紅絲帶天鵝絨粉撲，同樣也是限量新年版。

▲LAURA MERCIER 2024輕肌漂染龍年頰彩禮盒#Ginger，NT$1,330。



被粉絲暱稱為「仙女腮紅」的輕肌漂染頰彩，以爆款超人氣熱賣色「#暖薑杏色Ginger」推出2024新春限定版，除了全新限量華麗火紅色外殼，頰彩粉體上更浮雕著小巧精緻且栩栩如生的龍形圖騰，精緻到讓人捨不得用。

▲LAURA MERCIER 2024迷你奢華龍年眼彩筆二入禮盒，NT$1,100。



由LAURA MERCIER「玫瑰光燦系列」所延伸出的龍年限定眼彩筆禮盒，內含2支極受歡迎的「奢華絲柔眼彩筆」玫瑰光燦訂製系列色：#Wild Rose和#Bed of Roses，方便攜帶的迷你尺寸，即使出門在外也能隨時打造迷人溫柔眼神。

Bobbi Brown芭比波朗

▲Bobbi Brown新年限定「幸運光采系列」。



為迎接2024龍年到來，Bobbi Brown以色彩繽紛的「龍鱗」為靈感，結合紅色、橘色等喜氣元素，推出新春限量彩妝「幸運光采系列」，為極致鑽石眼影、茉莉淨妝油、柔焦蜜粉餅等人氣明星商品換上華麗又搶眼的龍年限定包裝，且超熱賣的「五花肉高光」也推出雙色盤，讓你輕鬆打造精緻妝容，同時擁有開運光采。全系列將於2024年1月於全台專櫃、官網、momo官方旗艦館同步開賣。

▲Bobbi Brown 極致鑽石眼影-幸運光采版，NT$1,600。



擁有細膩粉質與如鑽石般的閃耀光澤的「極致鑽石眼影」，每次推出新色都會被秒殺，這次新年限定系列推出龍年包裝全新3款限量色，包含#Full Moon銀白、#Garnet熾紅、#Sparkler橘金。

▲Bobbi Brown幸運光采雙色頰彩盤，NT$2,200。



紅翻美妝版的「五花肉高光」再度推出雙色頰彩盤限量新裝，讓頰彩、打亮2 in 1，只要一盤就能完成頰彩修容，打造出立體光澤與細緻膚質。新年限定共推出2款色選，且粉體上更有著精緻「龍鱗」圖騰浮雕。

▲Bobbi Brown 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅-幸運光采版，NT$1,700。



不分男女、膚質都愛用的「定妝天后」輕隱毛孔柔焦蜜粉餅是品牌首次添加水楊酸的蜜粉餅，全日控油且瞬間吸油光也不結塊，羽毛般的輕盈粉末能快速修飾肌膚細紋與毛孔凹陷，磨皮拋光秒定妝。這次也換上華麗新年包裝，讓你擁有完美底妝。

▲Bobbi Brown 超輕水感茉莉淨妝油-幸運光采版，200ml，NT$2,150。



從推出以來長年熱賣的沁透茉莉淨妝油，以溫和成份、極水感質地和快速乳化力等3大特點備受歡迎，連油肌都能用。今年的新年限定版也再度登場，清透瓶身上浮印著華麗繽紛「龍鱗」圖騰，每年都收藏的鐵粉別錯過。

Guerlain嬌蘭

▲嬌蘭 藝術沙龍迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印，125ml＋30ml，NT$38,000。



為歡慶翔龍年將至，嬌蘭攜手巴黎珠寶藝術家Francesco Truscelli推出2024翔龍年限定版蜂印瓶，將「藝術沙龍迷夜橙花淡香精」披上一襲紅衣，並飾以非凡手工製作且鍍金的珠寶創作，其中就有栩栩如生盤據在香水瓶口的奢華祥龍，再搭配閃亮的施華洛世奇水晶，飾有一串串的切面吊墜，超精緻裝飾讓整個香水瓶猶如一個高級藝術品，又帶有尊貴、幸運吉祥之意，全球限量僅有2000瓶。



THREE

▲THREE 平衡潔膚油N-龍年限定，185ml，NT$1,550。



日本質感品牌品牌THREE繼2022年首度推出新春限定款潔膚油後，這兩年也沒有缺席，2024新年限定再度以熱賣超過10年的超人氣明星商品「平衡潔膚油N」為主角，將2023年新升級版潔膚油換上龍年限定包裝，瓶身以金色圖樣展現龍的活躍能量，並以「三停美學」結構展現平衡姿態，搭配三角形的鱗片設計，打造華麗樣貌，共81片的龍鱗片，象徵東方「99」的美好寓意，只在台灣限定發售，是連日本當地都買不到的海外限定版。

Jurlique茱莉蔻

▲Jurlique 2024玫瑰按摩油奢華限定版，200ml，限定價NT$2,900。



Jurlique與澳洲玫瑰培育專家George Thomsan攜手合作，耗時4年研發出「活機農耕栽培法」，成功在Jurlique南澳純淨農莊培育出高純淨植萃，其中所栽植的玫瑰，濃郁香氣與萃取出的菁萃相較於其他品種保濕度來得更高而聞名世界，因此每年開春時節都會獻上薈萃經典與傳承的玫瑰按摩油。

為迎接龍年新春，茱莉蔻推出「2024玫瑰按摩油奢華限定版」，在喜氣的紅色瓶身上交織上盛開的玫瑰圖騰，呈現出新年喜氣的佳節氛圍，且原價NT$4,500的限定按摩油，以3千元有找的優惠價就能獲得，不收一瓶太可惜！

資生堂國際櫃

資生堂國際櫃今年的新年限定主角不是換上限定版包裝的商品，而是超特別的限定新春好禮滿額贈！手鞠球（手まりTEMARI）是流傳於日本民間500多年的傳統手工藝，上面繁複的幾何圖案或裝飾花紋，加上漫長的製作過程，使其成為一種帶來好運和象徵幸福的禮物。

▲資生堂國際櫃推出龍年限定新春好禮，消費滿額即可獲得手鞠球風呂敷、手鞠球印花迷你托特包。



這次就以龍年手鞠球圖騰為主題視覺，獨家推出「龍騰新春手鞠好禮滿額贈」，完美演繹「日式現代精緻美學」理念。全品牌消費滿NT$6,000，即可獲得手鞠球風呂敷；全品牌消費滿NT$8,000，即贈手鞠球印花迷你托特包。