老是減肥失敗？營養師曝「做好12件事一定瘦」：睡眠也是關鍵

▲營養師表示，調整好日常習慣也能幫助減肥。（圖／翻攝IG@babebani、達志示意圖）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，透過調整生活習慣，也能幫助控制體重！他就分享了養好習慣一定瘦的12件事，每一項都是體重控制的關鍵，由此開始慢慢建立好的飲食、生活習慣，就能減肥成功。

＃培養運動習慣



建議至少每周運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。如果本來運動量更大的人，維持習慣即可。

＃控制食慾



平時用餐別吃太飽，建議每餐吃七分飽就好。

＃每口咬20秒再吃



每口咬20秒其實就是靠細嚼慢嚥來放慢進食速度，增加飽足感，避免在大腦釋放飽食訊號前，吃下過多食物。

＃盡量睡滿7小時



蕭瑋霖表示，睡眠對於減重也非常重要，睡眠不足容易使食慾增加、渴望高熱量食物，並易使基礎代謝率下降，造成肥胖；而保持充足睡眠，可以幫助維持體內荷爾蒙平衡。

＃睡前2小時不進食



睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也比較低，容易造成熱量過高。

＃每周甜食攝取小於2次



減少甜食攝取，可大幅減少熱量攝入，建議每周甜食攝取要小於2次。

＃想吃甜食，碳水攝取要減少



甜食與全穀雜糧類代換雖然不太對，但兩者都是屬於碳水化合物的食物，所以若是有吃精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物攝取量，像是把當日飯量減半。

＃澱粉食物最後吃



調整飲食順序，先吃蔬菜、蛋白質，將澱粉類食物放到最後吃，可減少血糖波動。

＃蔬菜每天至少1碗半



每天至少吃1.5碗以上的蔬菜，吃足蔬菜可以幫助腸道健康，也可以增加飽足感。

＃盡量避免油炸物



油炸物熱量高，也可能對身體造成「促發炎」的問題，所以應盡量減少攝取。

＃飲料改成改成牛奶、豆漿



呼應「減少甜食攝取」，有糖就盡量避免，如果想喝飲料就改無糖，或是改喝牛奶及豆漿，還可增加整體蛋白質攝取。

＃限制飲酒次數



酒精是減脂的超大地雷，如果認真想要減重，還是要盡量避免喝酒，要控制在1個月小於3次，避免體脂上升太快。