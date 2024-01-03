在家做菜、晚上拉窗簾　8個小技巧讓屋內更暖和

▲幾個小技巧可以讓家更溫暖。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然暖爐已經很普遍，但也並非家家戶戶都有，這幾天氣溫降低，尤其是晚上，有幾種小方法能讓屋內更暖和，若家中已經有暖爐，搭配使用效果更好。

白天拉開床簾讓陽光照進來

雖然是冬天的陽光，但仍然會有效地將室內溫度升高，也是最天然的免錢暖氣，若家中玻璃是有花紋的，建議將窗打開，以免陽光折射減少增溫效果。

▲讓陽光進房。



填補窗框空隙

較有年紀的建築物可能在窗框旁會出現縫隙，導致冷風灌進來影響室內溫度，建議在寒流來之前，把窗框縫隙進行填滿的作業。

晚上拉上窗簾

在沒有陽光的時候，窗戶就成了散熱的區塊，所以沒有陽光之後，建議把窗簾拉上避免熱氣散失，如果是較厚重的窗簾效果更好。

▲晚上拉上窗簾避免熱氣流失。

自製窗戶隔熱裝置

時常在包裝上使用的泡泡紙，上面的氣囊其實可以成為阻絕溫度的隔熱材，只要依自己家中窗戶尺寸裁剪貼上，多少都能阻擋戶外的冷度。

鋪上地毯

天冷的時候地面也很容易傳遞冷意，尤其是石材鋪成的地板，此時用地毯就能阻擋這些寒意，若家中沒有地毯，也可以在椅子前撲上地墊或毛巾，也會有一定程度的阻隔效果。

▲鋪地毯快速又方便。

開門洗澡

如果家中只有一個人或是只跟男女朋友同住，不妨在洗澡的時候開門讓裡面的熱氣溫暖房間，但這僅適用於乾冷空氣的寒流，不然溼度變高會讓你感覺更冷。

▲濕度不高時，可考慮洗澡把打開。



在家烘焙

天氣冷時不如試試在家做菜，廚房裡的瓦斯爐、烤箱等器材會讓家中溫度上升，但要注意瓦斯的通風。

▲讓烤箱溫暖你的心。