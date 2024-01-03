Jennie長裙改短剪了更辣！新造型Balletcore芭蕾風狂曬長腿纖腰

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie在去年（2023）尾聲宣佈成立個人品牌「ODD ATELIER（簡稱OA）」，也展開節目《The Seasons－李孝利的紅毯》錄製行程，節目中她換上一套Balletcore 風潮標誌性的白色不對稱鏤空短裙，特別將長度改短，露出長腿呈現出迷人的舞台魅力。

▲Coperni白色鏤空連身裙 。（圖／翻攝Coperni官網）

Jennie錄製《The Seasons－李孝利的紅毯》時，特別換上嶄新的夢幻造型， 2024年依舊延續火熱的Balletcore 「芭蕾舞者」風潮，以來自巴黎的小眾品牌Coperni白色鏤空連身裙營造優雅甜美氣息，再以不對稱立體花朵點綴於裙上，很有舞台效果。值得一提的是，這身Coperni裙裝本來是長度及腳踝，在造型師巧手改良下，將長度剪短了不少，打造出更符合Jennie身材的迷你短裙，再加上白色透膚絲襪和瑪麗珍鞋點綴下，完完全全就是Balletcore 的標誌性搭配，很有Jennie個人特色。

而Jennie也被捕捉到準備上工的畫面，以她私下常見的男孩風私服，Alaïa皮革短外套搭配黑褲率性十足，拎上CHANEL格紋手袋，擁有超強帶貨力，也難怪總是引起時尚界關注。