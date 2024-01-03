宜得利、MUJI、堂吉訶德為何越開越大間？ 內行人透露有3好處

▲無印良品在台持續開設大店鋪，此圖為高雄岡山店獨立店，有破600坪的規模。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫後實體通路逐漸復甦，不少消費者也發現許多店越開越大間，包括MUJI無印良品、宜得利與唐吉訶德等品牌，新開店面坪數都逐漸上修，有時都快包下賣場整層、甚至兩層樓的規模，產品價格一樣，卻願意付出更多租金成本？業界人士指出，開大坪數的店面雖然要負擔更多成本，但「其實划得來」，最主要有3個好處。

▲無印良品高雄大立店中設有早午餐店。（圖／業者提供）

因為疫情在家裡關了一陣子之後，出外走走的慾望潛藏在眾人心裡，一旦心理壓力解除，民眾便傾巢而出，從2023起心態與政策陸續回歸正常，出國旅遊、戶外踏青、實體銷售通路通通大爆發，正巧接軌許多品牌在疫情期間佈局的旗艦店策略，疫後實體消費回歸之後，發現動輒破百坪的旗艦店處處皆是，且還要持續再開。

▲宜得利最新的1600坪敦北旗艦店，有情境展示區。（圖／業者提供）

去年底在台經營18年的宜得利家居，將原本只有360坪的敦北店，擴大至1600坪，成為該品牌首間在台旗艦店，另一家日系無印良品，則從疫情期間開啟內湖美麗華破600坪規模的旗艦店後，便陸續設立高雄岡山、信義松高與最近期的高雄大立的品牌大店，規格也一路往上到890坪，生活雜貨話題店唐吉訶德，也一口氣在高雄大立開幕1200坪店鋪，成為進駐台灣首間破千坪大店。

▲唐吉訶德在高雄大立破千坪店舖開幕時，排隊人潮延綿數百公尺。（圖／記者許宥孺攝）

觀察這幾個品牌，幾乎都主打「樸實」、「平價」的元素，開大店不但店租變高、人事與經營成本勢必也增加，產品售價也不會因而調整，且其實在台都有固定客群，為何將店越撐越大反倒增加自己的經營壓力？

在通路業界有20多年、目前擔任百貨招商的高層人士表示：「許多人都只用成本跟利潤來看經營，但品牌不能只考慮這些，這些品牌開大店有3個最大好處。」第一就是店越開越大，因能夠跟賣場談判的幅度也大，比較可以簽下長時間的租約，光租金攤提就能省不少錢，短期內的成本壓力不會這麼大。

▲場地大自然能做的風格就更多，產品也更豐富。（圖／業者提供）

第二點就是場地大、東西自然就更齊全，相對而言，消費者進店停留的時間變多了，其實很高機率會「多買幾樣」，而針對目的性消費的顧客，也滿足一次購足的需求，提袋率會比小面積的店面高出不少，說白一點就是客單價會明顯變高。

第三點則是品牌經營，開設大店絕對會達到宣傳效果，也讓這品牌在無意識中加深消費者印象，在民眾家中缺什麼東西的時候，會從腦中搜尋決定要去購買的品牌，這種潛意識的經營就會在這時變成「腦中的選項之一」，且能加深這品牌的信任感（開這種大店應該有一定可信度）。這3個好處算下來，即便要增加經營成本，但整體而言還是划算。