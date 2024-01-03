晶華酒店史上最貴下午茶竟含鑽石項鍊　要價4.6萬火速賣2套

▲DAMIANI與晶華酒店攜手打造史上最昂貴下午茶，內含Margherita 18K白金鑽鍊並贈晶華酒店精緻套房住宿招待券1晚，46,600元。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI今年歡慶100周年，新年初始今在台舉辦的第一場慶典，就是與台北晶華酒店攜手打造史上最昂貴下午茶，共同推出要價46,600元的瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴，內容除了充滿義式風情的鹹甜點與瑪格麗特調酒2杯，竟包含1條等值的DAMIANIA Margherita瑪格麗特系列18K白金或18K玫瑰金鑲鑽項鍊，並加贈晶華酒店二天一夜住宿招待券（包含雙人早餐與栢麗廳晚餐），限量5套，奢華尊榮的套組今消息一出，已火速賣出2套。



▲模特兒佩戴DAMIANI Margherita 18K玫瑰金多彩藍寶石神秘錶1,900,000元，3朵雛菊鑽戒356,000元，彩虹戒指252,500元。

除了史上最貴的下午茶，晶華酒店法籍行政總主廚Bernard Noel從DAMIANI的義大利風格與Margherita瑪格麗特系列珠寶發想，設計展現品牌DNA的鹹甜點，包括1,580元搭配咖啡或茶、1,980元含義大利氣泡酒2杯、2,280元含瑪格麗特調酒2杯等3種價位，從1月4日起至2月8日可於晶華酒店2樓上庭酒廊享用期間限定的DAMIANI下午茶。



▲DAMIANI Margherita 18K白金鑲8.47克拉白鑽神秘錶（右）2,100,000元。

Margherita系列為DAMIANI最具歷史意義的經典之作，設計靈感源自品牌貴客義大利瑪格麗特皇后，以她之名創作一系列可愛雛菊造型的珠寶，從全鑽到彩色寶石款式均備，此次來台展出的新作則是18K白金鑲鑽與18K玫瑰金鑲嵌彩色藍寶石兩款神秘錶，旋開雛菊即可欣賞滿鑽面盤閱讀時間，著實華美。



▲疊搭DAMIANI Margherita手環相當時髦。

近期熱門的下午茶好去處還有Tiffany & Co.亞洲首家Blue Box Café Taipei，去年聖誕節前夕於新光三越信義新天地A9館2樓開幕，每個時段定位都爆滿，時尚迷都想在Tiffany Blue Box裝飾的夢幻空間、使用Tiffany T True系列餐具，享受由主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問的美食，品項包括精緻美味的早餐、下午茶、季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，當中英式三層下午茶，搭配咖啡與Blue Box Café 專屬調配的Bellocq貝洛克茶，每人1,580元。



▲亞洲第一家Tiffany Blue Box Café Taipei於新光三越信義新天地A9館2樓開幕。（圖／Tiffany提供，以下同）



▲Tiffany Blue Box Café Taipei英式三層下午茶，搭配咖啡與Blue Box Café 專屬調配的Bellocq貝洛克茶，每人1,580元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。