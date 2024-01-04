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戀愛中最容易自卑星座Top 3 ！第一名太重視他人感受　內心早就傷痕累累

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲最容易在感情中感到自卑星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

每個星座都有可能在戀愛中感到自卑，有些人其實條件非常優秀，卻會因為自己過去的感情經歷不順心，而缺乏再次投入愛情的勇氣，甚至容易受到另一半的要求影響而自卑起來，以下就揭曉最容易在感情中感到自卑星座Top 3 ！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座心思細膩又敏感，非常容易陷入情感的波動中，在戀愛中，他們可能會過度關心對方的感受，容易因為一些微不足道的事情而感到自卑，其實都是源於不安全感作祟，總是把問題歸咎在自己身上，好像對方完全沒錯一樣，拼命為他人找藉口，讓人感到非常心疼。

Top 2 處女座

處女座非常注重細節和完美主義，相對使得他們在戀愛中過度自我檢視和挑剔自己，總是認為自己的表現不好或是條件不夠優秀，才導致愛情發生問題，其實兩者一點關係也沒有，處女卻會默默自卑起來。所以他們是非常需要另一半鼓舞的星座，否則就是沒完沒了的雞蛋裡挑骨頭。

Top 1 天秤座

天秤座很在乎他人對自己的看法，在戀愛中特別容易受到這種言語影響，他們會過度關注自己在伴侶眼中的形象，害怕失去平衡和支持，進而導致自卑感的產生。而且天秤一旦自卑就開始疑神疑鬼，這反而成為了戀愛的缺點，越愛越迷失，導致自己內心傷痕累累。

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關鍵字：

星座, 自卑, 愛情, 戀愛, 自信, 天秤座, 處女座, 巨蟹座

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