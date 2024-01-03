台中新光三越年賺258億13度登百貨店王　中部客到底多會買？

▲台中新光三越台中中港店，再度蟬聯2023年百貨營業額單店店王。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

正式跨入2024年，百貨成績單也陸續結算，新光三越台中中港店2023年賺進258億營業額，創下歷史新高，也再度蟬聯全台百貨店王寶座，該百貨已經連續摘下13年最賺百貨頭銜，而全台業績第二高百貨頭銜，則由台中大遠百以214億元拿下，兩間業績一、二名的百貨比鄰，賺進總共472億元的百貨業績，台中人購買力實在太狂。

▲台中大遠百則是持續拿下單店百貨營業額全台第二高「店后」。（圖／資料照）

近期2023年中部百貨業績出爐，新光三越去年賺進258億元，比前年多賺13億元，年增5.3%創歷史新高，台中大遠百則比去年的202.6億元業績，多賺進近12億元，面對高通膨高物價的市場，對高端消費族群似乎不受影響，精品從疫情起始的2020年開始業績狂飆，目前即便精品成長態勢趨緩，兩館各擁的精品品牌依舊門庭若市，台中貴婦消費力持續強勁。

業界表示，台中因百貨密度沒有台北高，購物人潮自然就集中在百貨大店內，且台中市百貨不僅有在地客戶，也有苗栗、嘉義、雲林等地的中小型企業主會光顧，涵蓋客群廣，而新光三越台中中港店與台中大遠百，擁有大量一線精品品牌，也就自然手握高端客層。

據品牌透露，中部客的消費習慣手筆較大，風格是「東西好就不怕貴」，且很多時候不僅僅只買給自己用，還會考量家人的份一起買，如果貴婦們認為東西好，還會介紹朋友姐妹一起來捧場，很多限量款都直接「全包」，還會先預付款項，等進新品再回來慢慢領。

▲台中三井LaLaport去年進入台中市場，表現也不錯。（圖／三井不動產提供）

而去年三井旗下全台首間Lalaport也進駐台中市場，去年也有50億元的營業額，在沒有精品加持的情況下，開啟另一種台中民眾的購物選擇，表現也不俗。另位於台中洲際棒球場旁、營業面積達3萬4000坪的漢神洲際購物中心，也將在2025年完工開幕；由廣三SOGO在台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城」，則預計在2026年登場，共有18萬坪大，將有飯店、影城等多項娛樂與休閒設施，屆時將是全台最大的購物中心。

▲台中高鐵娛樂購物城。（圖／記者游瓊華翻攝）