三宅一生BAOBAO包拼出新圖案、BV把毛衣扭成可頌包　擺放猶如藝術品

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現今包款除了日常搭配使用，如同藝術品般的設計也是人們選擇入手的參考。

立體設計

BAO BAO ISSEY MIYAKE保留了ISSEY MIYAKE對於服裝的工藝執著，將其融入到包款設計中，將2D轉換成3D立體的包款輪廓深受時尚迷歡迎。系列帶給人們耳目一新的包款結構，將三角形序列結合在一起，讓包款猶如藝術品般讓人玩味。

而全新推出的CONNECT系列，融入了讓人愉悅的多巴胺配色，活潑的色調讓人看了心情就很好！新系列除了帶來經典的托特包型，也有適合旅行的後背包與隨身小包供選擇，讓你的新年造型充滿活力。

輕奢質感

如果你近期想入手一只耐用且具有質感的包款，不妨參考來自義大利的輕奢包款品牌Gianni Chiarini，本季系列以深綠、梅紫、咖啡或灰色調為主調，融入細緻工藝，其中Dua手提肩背包更是近期的IT包款，小巧卻吸睛的設計，即便身著簡單衣著也能突顯風格。

如藝術品般的包款設計

說到當今引領包款設計的標誌性人物，Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy肯定功不可沒，他將奢華感融入人的感受之中，而不是只流於表象的價值。在早春系列端出了深受時尚迷關注的新作品。將服裝的面料融入經典Jodie系列包款，保留了讓人喜愛的扭結元素，同時將襯衫或針織材質結合設計，完美展現猶如藝術品般的製包工藝。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 冬日防寒外套盤點，防潑水、保暖羽絨、雪地服裝…寒流來也不怕

● 牛仔外套穿搭就看這一篇！15套穿搭範例＆四季不同穿法一次教你