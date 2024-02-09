紅色褲襪風潮崛起！Jennie、許允真超美示範　2種穿法不翻車

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BLACKPINK成員Jennie日前在精品廣告中的紅色褲襪造型美翻天，且近期紅色褲襪穿搭在韓星、歐美時尚博主們之間也非常流行，讓人也好想嘗試看看，但是要怎麼穿才不會翻車呢？一起來看看。

紅色褲襪風潮崛起

覺得「紅色褲襪」聽起來就讓人心生畏懼、感覺穿上會很災難嗎？不過最近它可是時尚圈非常火紅的穿搭單品呢。2023年秋冬起，紅色調在各家時尚品牌中扮演要角，也有不少紅色褲襪或是長襪的新造型，諸如Givenchy、Sandy Liang以及Kylie Jenner曾穿上的THE ATTICO整套秀款，都悄悄推動了紅色褲襪的潮流。

不只局限於秀場上或是舞台服，在日常裡穿上紅色褲襪其實沒有想像中這麼可怕，像Jennie日前替Jacquemus拍攝的佳節系列廣告裡，她就以紅色褲襪的造型出鏡，讓不少女孩們也燃起了模仿的念頭；女團LE SSERAFIM成員許允真最近也在私服造型裡運用紅色褲襪來搭配，歐美時尚博主們則是為各位示範了更多紅色褲襪的日常搭配參考。

紅色褲襪穿搭方法

色系控制在兩種以內：紅色Ｘ深色最不易出錯

搭配紅色褲襪時，掌握整身色系控制在兩種以內的原則，最不易失誤，其中紅色Ｘ深色更是不會出錯，像允真一樣全身服裝以灰色系為主，讓亮點聚焦於紅色的雙腿，並用同色系高跟鞋來延伸視覺，便不會顯得突兀。國外博主們也經常選擇深灰色或是黑色的上衣、外套來搭配紅色褲襪，日常能駕馭又能顯現時髦品味，此外，美拉德色系與紅色褲襪的搭配，也是不錯的選擇。

同色系配件呼應

以相同的紅色系去挑選其他配件，讓紅色調的穿搭更有整體性，除了用紅色鞋款去延伸紅色褲襪的視覺效果，身上包款選擇酒紅、紅色系，能讓上、下身呼應，圍巾、墨鏡、髮飾或指甲等小配件也能選以紅色系來巧妙點綴。

不敢嘗試紅色褲襪，先從長筒襪開始

如果整雙腿都被包成紅色讓你感覺難以駕馭的話，可以試著先從紅色襪子開始，像是海莉比伯（Hailey Bieber）就以紅色長筒襪搭配瑪莉珍鞋，紅色襪子穿在褲裝內、彎腿時不經意露出，也是一個時髦的小亮點，搭配樂福鞋則能跳脫乖乖的學生氣息。

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