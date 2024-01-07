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李棟旭新髮色根本男偶像！花圈、貓耳朵完美消化　7款帥歐巴髮型盤點　

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

李棟旭新戲《殺人者的購物中心》1月中將於Disney+首播，前陣子他在首爾舉行了簽名會與粉絲互動，久違以淺髮色登場的歐巴引起話題，不說還以為是哪個男偶像！

李棟旭新髮色太驚艷

在簽名會上李棟旭久違以一頭帶有些許綠色調的銀白髮色出席，形象和長期以來的深髮色完全不同。不僅如此，在簽名會上他也一一完成粉絲的要求，各種不同服裝，不管是警察帽、花圈、運動服、貓耳朵、臉鏈、兔耳帽或是愛心等等不勝枚舉，李棟旭通通完美消化。

高顏值和少見造型，粉絲的相機在現場喀擦喀擦拍個不停，釋出的照片一張比一張帥的出奇，讓網友直呼「拜託請用這個造型演戲吧」、「不說還以為是哪個男團偶像」等，不說根本看不出來李棟旭今年42歲。

▲李棟旭新髮色太驚艷。（圖／李棟旭經紀公司 Naver Post，下同）

久違換髮色原因竟是膩了？

久違的以淺髮色登場，到現場參加簽名會的粉絲也趁著簽名時詢問李棟旭將頭髮染淺的原因為何，沒想到答案竟是「因為對黑髮感到很膩」，還加碼透露這顆頭漂了兩次才上色。

出道多年李棟旭一直都是男生髮型的絕佳範本之一，以下就來看看除了這次讓人驚艷的淺髮色還有哪些經典髮型！

李棟旭經典髮型盤點

1.韓系基本瀏海

▲李棟旭 。（圖／翻攝自IG）▲李棟旭 。（圖／翻攝自IG）

▲李棟旭韓系基本瀏海造型就帥度爆表。（圖／IG@leedongwook_officia，下同）

2.中長髮

3.Leaf Cut

4.蓬鬆捲髮

5.性感濕髮造型

6.韓系瀏海抓髮

▲李棟旭 。（圖／翻攝自IG）

7.泰迪熊棕

▲李棟旭 。（圖／翻攝自IG）▲李棟旭 。（圖／翻攝自IG）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024燙髮造型推薦：嬉皮捲輕盈版 Vibe Perm，層次搭配流暢線條的氛圍感捲髮

● 秋冬男生髮型推薦：俐落飄逸兼具的Semi Leaf Cut，一剪立刻帥度加倍！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 李棟旭, 染髮, 髮色

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