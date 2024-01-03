安格斯12星座一周運勢1／1-1／7　獅子荷包大破洞、射手整體好到不行

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

水星本周歸順的好消息，完全為2024年帶來了全新好兆頭！這周牡羊座也似乎找回過往對於工作或是學業上的熱血和幹勁，能更專注而認真的完成手上任務，只是感情上患得患失的心態仍是你默默被扣分的最大元凶，想要在初識的朋友面前得到好印象，就別太緊張太刻意，只要坦然表達你心中的想法，往往能被對方接受。

金牛 4.21~5.20

歡度連續假期的日子，再適逢水逆終結，金牛座發自內心的放鬆愉悅感真是難以用筆墨形容啊！這周職場表現明顯鬆懈了一些，不過大致瑕不掩瑜，仍能有不少主管對你青眼有加！然而近期特別注意的是，牛兒花在飲食、娛樂方面的花費似乎有些過頭了，可能需要精打細算，重新管控預算，月底才能不為了財務而擔心哦！

雙子 5.21~6.20

雙子座感情只能說平順無波，身邊是有些知心聊天的異性麻吉，但轉換成情人關係則是還有一大段距離要跨越，才可能有愛情的機會。感情上桃花有繁盛的跡象，對你有好感的異性暗藏在身邊，只是你一無所覺，不過這樣淡淡情愫來得快去得也快，並不容易有熱情的後續結果！

巨蟹 6.21~7.21

最讓巨蟹座擔心的職場運勢，這周隨著水逆的移位，也削去了原本的危機與考驗，這周巨蟹座可以暫且稍稍喘息，不必再處處裡時間逼著跑，不過人際上仍不可掉以輕心，向你靠攏的新舊朋友，有些可能別有居心，最好保有一點警覺。單身者感情上千萬別一頭熱的衝昏頭，保持一點戒心也可以避免自己受到傷害。

獅子 7.22~8.22

獅子座這周雖然沒有大開銷出現，但本周荷包就像哪裡破了洞一般，許多一小筆一小筆的花費讓你留不住錢，愈到月底這種感覺愈強烈，如果不想露出窮酸人生，就得從月初就開始省省了！此外人際運大開，這周在學業上似乎沒有往常的水準，有一點點退步的跡象，當心你的師長正在暗中觀察著你。

處女 8.23~9.22

只能說理想的愛情機緣與人際互動，往往是讓處女座無心爭取更多榮譽的一大考驗，正感受到有點厭世有點累的你，需要一點外來的刺激！愛情關係進展將會愉快而自然，也就是說如果有心的話，那麼甜蜜的愛情實在是離你不遠了。而已經有戀情的感情也相當好，情人節可讓愛情更加溫。

天秤 9.23~10.22

少了水逆的一大逆襲，這周太陽摩羯本命宮之下，對天秤座也釋放出難得好消息，最近只要有心就能拿到好成績，甚至有大幅進步的可能，可以的話不妨在工作或金錢上加把勁吧！至於已經戀情現在進行式的蟹蟹們，本周缺乏距離的互動雖然親暱，但也可能近距離查覺對方缺點，兩個人之間說話請多留點餘地。

天蠍 10.23~11.22

年底年初對天蠍座來說最吃緊的莫過於金錢這一環節，整體財運不算太理想，也剛好許多要花錢的事情都在此時出現，讓你一下子軋得有點辛苦。好在金星守護下，此段時間收入、進帳也不少，雖然正正負負的不見得存摺上一定會有赤字，但這個新舊轉換的時刻金錢用度上仍要小心，避免被金錢綁架。

射手 11.23~12.21

太陽、火星、金星都在射手的財宮中匯聚，2024年的第一周就能為所有射手迎來喜氣洋洋的好消息！這周的你工作運、學業進修運勢極佳，不需要花太多心力就能得到超越以往的表現水準，而當中財運表現更是不落人後，投資儲蓄都能讓你在新年度得到一個全新的金錢管控方法，不過此時消費上也很驚人，金錢來得快去得也快。

魔羯 12.22~1.19

2024年送走水逆後接下來就是摩羯的個人主場大秀，在太陽、金星火星交會的本周，摩羯終於不再只是邊緣人，你的認真與用心終將被人看見，也能在人群中流露不卑不亢的「魔性魅力」，單身者有機會遇見條件極佳的對象，雖不見得有進展機會，但至少能有很好的起頭。至於有對象的，兩人穩定中細細累積著彼此的情分。

水瓶 1.20~2.18

行星中不穩定的負效果大致轉換，2024年首周對水瓶來說就能開出一個皆大歡喜的紅盤，感情穩定發展，兩人能一同分享、創造多采多姿的生活情趣。只不過甫結束水逆風暴，對水瓶來說仍有些許未爆彈，運勢也顯得起伏不定，工作上好好壞壞的狀況都有，要專注一些才好，恍神的時候非常容易出錯，甚至讓你功虧一簣。

雙魚 2.19~3.20

工作表現還算穩定，就算適逢連續假日，各種讓你分心的事物也多到不勝枚舉，但在行星優勢之下，想在事業上展現好成績仍然不難，感情運勢同樣熱絡高漲，許多的好運與機會都要此時到來，讓你有種不由自主被推著走的感覺，雖然心裡上也許還沒準備好，但時機已經明確到來，也是時候到了做決定、關係更進階的時刻囉！

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