《京城怪物》朴敘俊私服「直男式穿搭」才是本體　最萌配件直接圈粉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在《京城怪物》中飾演當鋪老闆張泰尚的朴敘俊，在劇中多以高富帥的復古西裝＋油頭的形象登場，不過帥歸帥，但真要說到朴敘俊的穿搭本體，還是非直男運動風莫屬，寬鬆上衣搭配運動褲更是最愛。

朴敘俊穿搭

短袖T＋長褲

短袖T恤＋長褲可以說是他的最愛穿搭之一，不愛疊搭太多層次的朴敘俊最喜歡將各種寬鬆的短袖T恤搭配上運動褲、牛仔褲、棉褲等單品就完成了造型，然後再用一雙帥帥的球鞋做亮點。

連帽上衣

連帽上衣也是朴敘俊喜愛的單品之一，在不用任何思考的狀況下套上身就出門，簡單輕鬆隨手拉上衣服的連帽戴上，直接就很有型。

襯衫

除了短袖、連帽上衣之外，朴敘俊也會穿上一件寬鬆的襯衫就完成造型，簡約又不用花太多心思，最後還是要配上一雙帥鞋結尾。

運動套裝

說到不用花心思想穿搭的造型，套裝絕對有一席之地，朴敘俊最為人所熟悉的這套灰色棉質運動套裝，雖然很有可能一不小心就變成體育老師的風險，卻是非常直覺式的搭配。

亮點配件：辛巴

喜歡簡約休閒感的朴敘俊，雖然不喜歡多層式，但經常搭配愛犬辛巴疊搭服裝，成為全身造型最可愛的亮點（笑）。

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