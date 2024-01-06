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《京城怪物》魏嘏雋是健身狂！太平洋寬肩＋結實背肌　爆肌身材超養眼

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

擁有180公分挺拔身材的魏嘏雋因2021年出演《魷魚遊戲》警察黃俊旲一角而受到矚目，接著在《惡中之惡》超齡演出成熟冷靜又重感情的黑社會老大鄭企鐵，精湛的演技再度讓人驚艷！近期在《京城怪物》中挑戰飾演愛國人士的他又挑起一波討論熱潮，只能說，魏嘏雋絕對是一位不容忽視、有料有演技、又有吸睛好身材的大勢男神！

不是在健身、就是在往健身房的路上

今年32歲的魏嘏雋私下是個健身狂，為了要讓自己在鏡頭前的身形線條更加完美，他每個禮拜至少有5天都在健身房重訓，就算沒外出的日子也會在家自我訓練，長期下來，魏嘏雋果然練出了令人羨慕的男朋友太平洋寬肩、結實背肌、精壯六塊腹肌，目前為止他最滿意的是自己的背肌線條。

喜歡嘗試各種不同的運動

上健身房是為了鍛鍊肌肉，魏嘏雋平時的休閒就是嘗試各種運動，像是棒球、排球、拳擊等等，棒球是一項全身性的運動，可練手臂、腿、腹部、背部和核心肌肉的力量，也能訓練反應能力；打排球能使肌肉勻稱有力，也能幫助提高身體的靈活性，藉由跳躍的動作還能促進身體的生長、修復脊椎、改善心肺功能等；而練拳擊則可幫助雕塑肌肉線條，也能藉著重訓同時達到紓解壓力的效果。

不只是健身狂、也是飲控狂

2023年6月來台擔任台灣觀光代言人的魏嘏雋在被問及：「最喜歡的台灣美食是什麼？」的時候，他竟意外地回答了因玩遊戲懲罰而被迫喝的「苦茶」，也太健康了！平時相當注重飲控的魏嘏雋表示，自己除了健身運動，在飲食上也相當自律，他說一天之中早餐一定會吃健身食譜，又以高蛋白的雞胸肉為主，但是接下來會有一餐吃自己喜歡的食物，會盡量避免高油高糖重口味的餐點，以保持好身材！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 京城怪物, 魏嘏雋, 健身

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