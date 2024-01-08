冬天旅行怎麼穿搭？全身丹寧不出錯、毛絨長版外套行李箱必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接新的一年，不少人都會安排一場小旅行，此次為各位整理了不同的旅行造型與搭配單品，趕緊為冬日旅行做好準備！

全丹寧風格

全身丹寧無論男女都是造型上不出錯的選擇，初學者在選擇全丹寧造型時不妨以單一色系做搭配，並在單品的細節上做選擇，剪裁和五金等細節也很重要！

全身丹寧的造型適合搭配帶有中性感的短靴，一雙好搭配的白色短靴會是不錯的選擇，也能夠應付旅行多變的氣候。

羽絨造型

羽絨外套是許多人在寒冷冬季都會用上的穿搭單品，其中最重要的就是避免自己看起來臃腫！此時可以嘗試單一色系作色彩主調，運用A字裙或膝上洋裝讓整體比例更俐落，維持上寬下窄的穿搭比例。

羽絨外套搭配同材質的羽絨短靴或是毛絨雪靴都會是不錯的選擇，讓整體造型更一致完整。

長版外套

毛料長版外套能夠修飾整體比例同時達到保暖效果，是時尚迷在冬天旅行中的必備造型單品，無論內搭高領上衣或是連帽上衣都能展現個人風格。

而在寒冷的冬日旅行中，一個能夠裝載日常小物的包款能夠讓旅行方便不少，無論是後背包或是側背包都很適合。

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