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亞瑟士三方聯名瑪莉珍鞋曝光！攜手大勢設計師打造前衛Y2K　時尚迷暴動

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

保加利亞設計師Kiko Kostadinov與亞瑟士自2017年展開合作至今已六個年頭，在這期間Kiko Kostadinov的設計為亞瑟士在復古運動的潮流中斬獲了高度的關注，在早先表示會進一步合作推出服裝系列之後，雙方在2024年的最新聯名也隨之曝光，這次居然是加上Heaven by Marc Jacobs的三方聯手鞋款。

5分鐘認識設計師Kiko Kostadinov

來自保加利亞的設計師Kiko Kostadinov同樣出身自許多大咖設計師推手的中央聖馬丁學院，因為父母都是藍領勞動階層的關係，讓Kiko Kostadinov對於服裝的在日常中的實用性特別重視，在這樣的概念之下，撐滿視覺效果的版型剪裁就成了Kiko的特色之一，多樣的色系也讓服裝變得饒富趣味，在2017年開始與亞瑟士的合作至今也成為時尚潮人們的搭配愛好之一。

亞瑟士、Kiko Kostadinov、Heaven by Marc Jacobs三方聯手

日前設計師Kiko Kostadinov在個人品牌的官方Instagram上搶先曝光了由女裝設計師Laura & Deanna Fanning與亞瑟士、Heaven by Marc Jacobs合作的全新鞋款，在外型上就與Kiko過去的鞋型大不相同，是一款令人驚喜的瑪莉珍運動鞋款。

其實亞瑟士推出瑪莉珍鞋款已經不是頭一回，過去BLACKPINK Jennie就穿過一款Cecilie Bahnsen與亞瑟士聯名的瑪莉珍運動鞋款拍照，透過這次的照片可以看到，這款瑪莉珍運動鞋有著深灰色的鞋身、搭配白色絎縫的星星圖樣，鞋身上還有深淺、異材質的多條繫帶，鞋墊上左右兩邊是雙方的品牌Logo，整雙鞋風格看起充滿現正流行的Y2K前衛復古運動風，讓許多時尚迷們蠢蠢欲動。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ASICS亞瑟士, Kiko Kostadinov, Heaven by Marc Jacobs, 瑪莉珍鞋

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