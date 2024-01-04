風・Luxury／內馬爾狂愛勞力士買到包色　罕見戴滿天星女錶閃爆

▲內馬爾擁抱兒子亮出璀璨耀眼的勞力士鑽錶與梵克雅寶Alhambra手鍊。（圖／翻攝neymarjr IG）

記者陳雅韻／台北報導

足球界巨星球場上精彩，私下穿搭也很有看頭，砸錢買名錶毫不手軟，除了拿下8座金球獎的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙名將C羅（Cristiano Ronaldo）是代表性人物，巴西足球球星內馬爾（Neymar）也是愛錶一族，尤其狂愛勞力士（Rolex），同一系列只要出新材質、新色可一買再買，跨年之際竟罕見戴上勞力士錶徑僅28毫米的滿天星女錶，在他手腕上像極了鑽石手鍊。





▲內馬爾戴的勞力士鑽錶為錶徑28毫米的Oyster Perpetual Lady-Datejust女錶款式。（圖／翻攝neymarjr IG）

內馬爾去年加入沙烏地阿拉伯的新月隊，但因受傷長達數月未上場，讓付了約30億台幣轉隊費、又給他年薪約48億台幣的新月隊似乎成了冤大頭，日前他終於以替補球員身分首秀，預告將重返球場，他的好心情在跨年之際也表露無遺，開心擁抱兒子亮出勞力士要價近500萬元的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶18K黃金款，面盤、錶殼側邊與錶帶全鑲滿美鑽，另一手則戴著法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的Alhambra幸運草手鍊，bling bling穿搭閃爆全場。





▲內馬爾所戴的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶18K黃金款鑽錶，4,945,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

勞力士各系列錶款幾乎都被內馬爾納為收藏，光是賽車魂的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona系列計時碼錶就收齊各材質，甚至有鑲嵌寶石的動物紋奢華稀有款，去年慶祝此系列60周年而生的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶他也沒錯過，冰藍色面盤配上棕色陶瓷字圈的組合讓人一眼認出。





▲內馬爾（左）和小女兒玩，手腕上是勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶。





▲勞力士2023年慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年，推出950鉑金款，2,714,000元。（圖／翻攝勞力士官網）





▲內馬爾（左）和英國F1賽車手漢米爾頓合影，兩人各戴著勞力士與IWC腕錶。（圖／翻攝neymarjr IG）





▲勞力士綠黑雙色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，399,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

除了鍾愛勞力士，內馬爾也珍藏不少AP（Audemars Piguet，愛彼錶），與前任女友辣模Bruna Biancardi愛正濃時，親吻女方孕肚時戴著AP 10年前的Royal Oak皇家橡樹黃K金計時碼錶，霸氣設計很搶眼，然而女兒出生後1個月，Bruna Biancardi正式宣告兩人分手，甜蜜畫面已成往事。





▲內馬爾（左）親吻辣模Bruna Biancardi的孕肚時戴著金錶，不過此情已成追憶，女兒出生1個月後兩人分手。（圖／翻攝neymarjr IG）