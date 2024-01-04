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營養師曝冬天更好瘦！6種「燃脂營養素」＋助燃4秘訣快記好

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▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教你補充6大燃脂營養素，讓冬季瘦身更有感。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

每到寒冷的冬季總讓人容易肚子餓，時不時就嘴饞想吃東西，火鍋、熱奶茶也吃不停，你是不是也一直胖起來？但知名營養師高敏敏表示，其實天氣冷的時候更好瘦！她就分享能幫助瘦身的「6大燃脂營養素」和有助燃脂4個小秘訣，教你補充對的食物和調整生活習慣，快把握冬天剷脂期，不用怕發胖還能輕鬆瘦下來。

＃燃脂營養素1：血清素

許多人在飲食控制的初期容易壓力大，可能稍微節制一點，就馬上暴飲暴食，而血清素有調節荷爾蒙、穩定情緒、增加好心情、降低壓力荷爾蒙的效果，自然就可以幫助控制飲食。血清素可以從雞蛋、豆乾、起司、深綠蔬菜等食物中獲取。

▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃燃脂營養素2：優質蛋白質

蛋白質含量較高的食物可以產生較高的食物熱效應，再搭配適當的運動，可以更有效幫助肌肉生成。像是雞蛋、雞胸肉、豆腐、黑豆等都是很推薦的蛋白質食物來源。

＃燃脂營養素3：膳食纖維

膳食纖維可增加飽足感，餐前吃膳食纖維可墊墊胃，也可以幫助腸胃蠕動、排便順暢，維持血糖的穩定。像是黑木耳、地瓜葉、香菇、海帶、奇亞籽等都是富含膳食纖維的食物。

▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃燃脂營養素4：維生素D

維生素D可促進血清素的生成，增加好心情、穩定情緒，而血清素會使大腦發出「飽食」的訊息，不易嘴饞想吃零食，還可以提升有氧代謝力、幫助運動後肌肉的恢復。建議可多吃鮭魚、秋刀魚、黑木耳等食物和多曬太陽來補充維生素D。

＃燃脂營養素5：維生素B群

維生素B群參與蛋白質、碳水、脂肪的代謝，而水溶性維生素不容易儲存在人體內，所以減脂時期可以多多補充，幫助維持好的代謝力，還能預防暴飲暴食、憂鬱症狀。像是燕麥、瘦肉、酪梨、牛奶等都是很好的維生素B群食物來源。

▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃燃脂營養素6：鈣質

衛福部國民健康署建議，成人每日鈣質攝取為1000mg，缺乏鈣質容易引發壓力肥胖，產生飢餓的代償。像是鈣片、小魚乾、杏仁、牛奶等都是很推薦的補充鈣質食物。

高敏敏也補充，建議可以維生素D＋鈣質兩者搭在一起，增加腸胃對鈣質的吸收。

▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

除了補充以上6大類「燃脂營養素」，建議再搭配幫助燃脂的4個秘訣，讓瘦身更有感。

＃均衡飲食

幫助維持身體正常運作，不挑食、不節食、少吃加工零食。

＃控制食量

每餐吃8分飽即可，避免暴飲暴食。

▲▼營養師教冬天剷脂期4秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃一天喝水2000ml

提高代謝能力、助排便、增加飽足感。

＃充足睡眠

睡眠不足會減少瘦素分泌、皮質醇升高，導致食慾增加。
 

►老是減肥失敗？營養師曝「做好12件事一定瘦」：睡眠也是關鍵

 

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減肥, 瘦身, 減脂, 冬季, 冬天, 燃脂, 營養素, 營養師, 高敏敏

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