fb ig video ETtoday search mobile

吃對瘦更快！營養師曝「脂肪最怕」的4種食物：綠茶促分解

>

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享4種能幫助促進脂肪代謝的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、IG@babebani

想要減肥成功，除了少吃多動，吃什麼、怎麼吃也是一大關鍵，有些食物吃對還能提高減肥效果，讓你瘦身更有感，營養師谷傳玲就分享4種「脂肪最怕的食物」，能促進脂肪分解、代謝，甩開肥肉同時減少脂肪堆積。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃咖啡

咖啡裡的咖啡因可以促進脂肪分解，還能抑制脂肪在體內堆積，但咖啡可不是喝越多越好，許多咖啡與健康相關的研究都建議，普通成人每天咖啡因攝取量要控制在400毫克以內，相當於星克巴的美式咖啡，每杯的量大概是355ml左右。

＃綠茶

綠茶里含量最多的兒茶素EGCG，可以促進脂肪分解。平時可用無糖綠茶代替部分白開水，但要注意，別喝太濃的茶，太濃的茶會影響鐵元素的吸收。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃紅肉

紅肉裡富含的肉鹼能把脂肪酸運到粒線體裡進行代謝、燃燒，可以加速脂肪的分解。但谷傳玲也提醒，紅肉吃太多反而無法瘦身，反而會讓你變胖，也會增加糖尿病、腸癌等慢性病的風險，所以建議一天吃大約50g即可，大概是火鍋肉片的牛肉捲3～4捲。

＃辣椒

辣椒裡富含的辣椒素，可以促進兒茶酚胺的分泌，加速脂肪分解。但是吃辣也容易會讓人胃口大開，不小心就吃下更多食物、攝取過多熱量，所以吃辣時還是要稍微注意克制一點。


谷傳玲也提醒，雖然上述4種食物有促進脂肪分解的作用，但只能起到輔助的作用，要想讓肥肉掉得快，還是要搭配少吃多動，效果才會更明顯。

►營養師曝冬天更好瘦！6種「燃脂營養素」＋助燃4秘訣快記好

►老是減肥失敗？營養師曝「做好12件事一定瘦」：睡眠也是關鍵

►秋冬唇部乾裂又脫屑？營養師教改善3招：吃對1類食物也有用

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 脂肪, 代謝, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛中最容易自卑星座Top 3 ！第一名太重視他人感受　內心早就傷痕累累

戀愛中最容易自卑星座Top 3 ！第一名太重視他人感受　內心早就傷痕累累

秋冬唇部乾裂又脫屑？營養師教改善3招：吃對1類食物也有用

秋冬唇部乾裂又脫屑？營養師教改善3招：吃對1類食物也有用

DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記

DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記

王淨自豪翹唇常被誇！放閃曹佑寧「敢嫌試試看」　陳昊森為法令紋不敢側躺 《京城怪物》朴敘俊私服「直男式穿搭」才是本體　最萌配件直接圈粉 侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛 小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女 免費下載！FENDI聯名寶可夢「超萌手機桌布」、Moncler羽絨服精靈貼圖登場 吃對瘦更快！營養師曝「脂肪最怕」的4種食物：綠茶促分解 「排3小時馬卡龍」PIERRE HERMÉ在台展店　進駐信義A9一月中開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面