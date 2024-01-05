吃對瘦更快！營養師曝「脂肪最怕」的4種食物：綠茶促分解

▲營養師分享4種能幫助促進脂肪代謝的食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、IG@babebani

想要減肥成功，除了少吃多動，吃什麼、怎麼吃也是一大關鍵，有些食物吃對還能提高減肥效果，讓你瘦身更有感，營養師谷傳玲就分享4種「脂肪最怕的食物」，能促進脂肪分解、代謝，甩開肥肉同時減少脂肪堆積。

＃咖啡



咖啡裡的咖啡因可以促進脂肪分解，還能抑制脂肪在體內堆積，但咖啡可不是喝越多越好，許多咖啡與健康相關的研究都建議，普通成人每天咖啡因攝取量要控制在400毫克以內，相當於星克巴的美式咖啡，每杯的量大概是355ml左右。

＃綠茶



綠茶里含量最多的兒茶素EGCG，可以促進脂肪分解。平時可用無糖綠茶代替部分白開水，但要注意，別喝太濃的茶，太濃的茶會影響鐵元素的吸收。

＃紅肉



紅肉裡富含的肉鹼能把脂肪酸運到粒線體裡進行代謝、燃燒，可以加速脂肪的分解。但谷傳玲也提醒，紅肉吃太多反而無法瘦身，反而會讓你變胖，也會增加糖尿病、腸癌等慢性病的風險，所以建議一天吃大約50g即可，大概是火鍋肉片的牛肉捲3～4捲。

＃辣椒



辣椒裡富含的辣椒素，可以促進兒茶酚胺的分泌，加速脂肪分解。但是吃辣也容易會讓人胃口大開，不小心就吃下更多食物、攝取過多熱量，所以吃辣時還是要稍微注意克制一點。



谷傳玲也提醒，雖然上述4種食物有促進脂肪分解的作用，但只能起到輔助的作用，要想讓肥肉掉得快，還是要搭配少吃多動，效果才會更明顯。