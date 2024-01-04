星巴克今明兩天「全系列第二杯半價」　咖啡免買特大杯

▲星巴克周四、周五2天推第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

開啟2024年工作日的首個周末，星巴克從今（1／4）起一連兩天，推出全系列第二杯半價優惠，品項擴及所有現做飲品，且沒有購買時間限制，全台門市幾乎都適用，另一間提供咖啡第二杯半價的路易莎，則針對黑卡會員、在上午11點前提供此項回饋。

星巴克於1／4至1／5限定兩天，推出「一起迎接美好週末 第二杯半價」回饋活動，消費者在活動日期營業時間至店，不限時刻購買兩杯大杯以上相同容量風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價，二杯支付半價）並限當場一次領取。

而此項優惠幾乎囊括所有現做飲品品項，僅罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料為提供回饋，且除了機場管制區內門市門市之外，全台門市都適用此活動。

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。