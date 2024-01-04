小S露辣腿贏不了二女兒　Lily美到撞臉林志玲

▲小S（左）與二女兒Lily一起到Tiffany Blue Box Café Taipei喝下午茶，母女倆猶如漂亮姊妹花 。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

記者陳雅韻／台北報導

台北時尚圈近期最火熱的打卡景點，非Tiffany & Co.亞洲第一家Blue Box Cafe Taipei莫屬，女星小S與二女兒Lily（許韶恩）也跟上風潮嘗鮮，母女約會一起喝下午茶，兩人一黑一白的裝扮親暱拍照，猶如漂亮姊妹花，不過多數網友認為青春正盛的Lily打敗小S，外貌神似「台灣第一名模」林志玲。

▲小S作勢餵女兒Lily吃點心，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝elephantdee IG）





▲Lily身穿白色平口洋裝搭配Tiffany Lock系列珠寶，被網友讚好像林志玲。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

小S在IG寫下「跟女兒一起在Tiffany新開的咖啡廳Blue Box Cafe Taipei喝下午茶，真的是又幸福又時尚」，兩人都精心打扮，小S以黑色西裝造型亮相，刻意坐上吧檯秀招牌美腿，而Lily則穿胸口點綴羽毛的白色平口洋裝大露香肩，搭配Tiffany Lock系列珠寶，流露甜美優雅氣息，讓粉絲大讚基因真好，但也有另一派網友戲稱「這是林志玲的女兒吧」！

▲小S坐在吧檯椅上大秀美腿。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）





▲Lily深受時尚圈喜愛，背著Burberry包展現青春魅力。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）



16歲的Lily堪稱時尚圈寵兒，除了與媽媽小S一起登上時尚雜誌封面，也連袂出席Dior唇膏記者會，許多精品品牌也會邀她示範新品，她曾以日常的露腰短版衣配丹寧喇叭褲、再搭上Burberry包街拍，逆天長腿與纖腰讓眾人驚嘆。