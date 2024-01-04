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侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛

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▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）

▲侯佩岑（左）與陶喆老婆江佩蓉一起在澳洲度假，手牽手吃早午餐。（圖／翻攝pennychiangchiang IG）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑與歌手陶喆老婆江佩蓉一起在澳洲跨年，兩人乘船出海、一起逛超市、享用美食，開心極了，讓侯佩岑有感而發在IG寫下「快樂可以很簡單，新的一年，就在一路說說笑笑中開始了」，她感謝有姐妹淘相伴，兩人也展現好默契，不約而同都穿一身黑出遊，不過侯佩岑總值逾百萬元的配飾格外搶眼，不僅寶格麗（BVLGARI）珠寶戴好戴滿，手腕上的勞力士（Rolex）559,500元Oyster Perpetual Submariner Date也很搶鏡。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲侯佩岑（右）與江佩蓉好默契以黑裝搭配涼鞋，美腿都很吸睛。（圖／翻攝pennychiangchiang IG）

主播出道的侯佩岑時尚品味有目共睹，私下愛馬仕（Hermes）柏金包、凱莉包都是日常，而珠寶也鍾愛經典款，近日在澳洲與江佩蓉一起享用早午餐時，身穿黑色背心配迷你熱褲大秀美腿吸睛外，還戴上寶格麗要價約16萬元的Serpenti Viper系列鑽石雙圈戒指、鑲嵌1枚古幣的Monete系列鑽石項鍊，以及創作年份約1983年的Heritage典藏系列鑲嵌2顆梨形切割紅寶石Monete古幣耳環，款款都是高辨識度的作品。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲侯佩岑戴著寶格麗蛇戒與古幣珠寶，手腕上則是勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶。（圖／翻攝houpatty IG）

而侯佩岑手腕上的勞力士，則為Oyster Perpetual Submariner Date腕錶黃金及蠔式鋼款，搭配黑色Cerachrom陶質字圈、黑色錶面及特大夜光鐘點標記，屬於陽剛設計，但中性風當道，配上她的黑裝很酷！

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲侯佩岑戴的勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶黃金及蠔式鋼款，559,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲侯佩岑戴寶格麗Monete系列古幣鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）


▲侯佩岑佩戴的Serpenti Viper系列鑽石雙圈戒指，約160,000元。

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關鍵字：

侯佩岑, Rolex, 勞力士, BVLGARI, 寶格麗, 江佩蓉

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