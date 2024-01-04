G-SHOCK繽紛錶送可換頭公仔　歡樂作出自台灣玩具設計師之手

▲G-SHOCK 攜手台灣玩具設計師Robin Tang創作台灣限定聯名腕錶公仔組合DW5600SKEGT10-SET，5,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK台北東區旗艦店去年10月歡慶10周年，決定設計風格歡樂的台灣限定錶慶祝，於是邀請台灣玩具設計師羅賓唐（Robin Tang）共同創作聯名腕錶公仔組合DW5600SKEGT10-SET，以Robin Tang招牌的公仔角色「保介」為主角，採用透明樹脂方型錶殼搭配粉、紫、綠勾勒的保介圖騰錶帶，並送上一個身體與兩個頭的保介公仔供自由組裝，洋溢童趣的設計限量100組。

▲羅賓唐Robin Tang開心秀出參與設計的G-SHOCK錶。

5600錶款是G-SHOCK始祖級款式，此次Robin Tang選擇透明錶殼，意在傳達如孩子般的純真性格，配上繽紛色的保介圖案錶帶，透過聯名錶傳遞無憂無慮的正向能量，而搭配成套的保介公仔也別出心裁，不僅左手上戴著G-SHOCK，衣服也重現液晶錶面圖案，上面的字樣代表「2023年10月1日星期天」，正是G-SHOCK台北東區店誕生10周年的日子。



▲G-SHOCK DW5600SKEGT10-SET特殊包裝，包含腕錶與保介兩頭與一身體組合。

Robin Tang的聯名企劃中不僅有腕錶，去年也曾以「玩具設計師」為主題，設計2款不同顏色的T恤，分別呈現保介在雕刻的模樣，以及在噴漆塗裝的場景；而針對喜愛帶玩具出門的潮人，也推出可收納小公仔的玩具隨身包，裝飾與實用性兼具。



▲Rogin Tang打造玩具隨身包。（圖／翻攝robintangantics IG）



▲Rogin Tang以「玩具設計師」為主題設計T恤。（圖／翻攝robintangantics IG）