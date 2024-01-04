「排3小時馬卡龍」PIERRE HERMÉ在台展店　進駐信義A9一月中開幕

▲法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ落地台灣，在A9開設正櫃。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在耶誕節前首度進台灣開快閃店的法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ，即將「正式進駐」新光三越信義新天地A9 1樓開店啦！該店快閃期間創下一天就賣出1萬顆馬卡龍的紀錄，最長等待時間要等上3小時，即便如此仍是天天排出長龍，現在不用怕它「閃走」，因為正櫃將在1月中旬開幕，屆時隨時都能解嘴饞。

知名法國甜點PIERRE HERMÉ首度在台開設快閃店，一開張就吸引眾多甜食控朝聖，從早到晚排隊長龍不斷，下班後的尖峰時間要等上3個鐘頭，如果是平日的上班時間，也要等上1個小時，人氣超旺，由於馬卡龍是每日限量空運，到最後還限制每個人的購買數量以防太早售鑿。

而PIERRE HERMÉ也將於一月中旬左右，正式在信義新天地A9 1樓開設正櫃，而1／5起也在新光三越台中中港店快閃，除原有的12種口味之外，還加碼焦糖布丁和黑巧克力燕麥2款新口味，據悉A9的正式門店口味種類與快閃店相近，售價也相同，但也可期待有新口味出現，且日後還會再引進其他馬卡龍之外的甜點類型，讓消費者更有新鮮感。

該快閃店銷售推出多款品牌經典風味的馬卡龍，包含最受歡迎的Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍，還有手工巧克力與節慶限量禮盒，銷量統計前3名口味為ARYA橙花開心果、經典口味Ispahan玫瑰荔枝覆盆子以及MOGADOR百香果牛奶巧克力。

▲PIERRE HERMÉ快閃店最熱賣3口味，（由左至右）ARYA橙花開心果、Ispahan玫瑰荔枝覆盆子、MOGADOR百香果牛奶巧克力。（圖／業者提供）

由品牌創辦人PIERRE HERMÉ自創的經典口味「Ispahan 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」，是以帶有天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅，搭配酸甜可口的新鮮覆盆莓、甜感明顯的荔枝，讓整體風味達到平衡，而「Mogador 百香果牛奶巧克力」及「Plaisir Sucré 榛果牛奶巧克力」也都是品牌的暢銷品。