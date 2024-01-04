分手還要裝深情三大星座！TOP 1合理化行為　「為你著想」變口頭禪

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

現代人速食戀愛，感情談沒多久就容易走到盡頭，而分手的時刻常常都不像戀愛般美好，大多數都帶著痛苦與埋怨，不過以下三大星座卻完全不是，反而到要分開的時候，還要維持自己的人設，就像往常一樣深情，千萬別被騙。

TOP 3：摩羯座

摩羯座的人通常在愛情裡面都很穩重踏實，一旦他們有了分手的想法，通常都是因為自己被傷得很重，所以才會逐漸黑化，不是一剛開始就很暗黑的路線，甚至有機會變成渣男，開始玩樂人間，對待情人、親人都是輕蔑的態度，從不認真。

TOP 2：處女座

處女座的人在分手的時候，可以說是用最溫柔的手段，做著最殘酷的事情，他們覺得分手需要體面，所以在談論分開的時候，都會把錯誤攬到自己身上，不否認過去的深情，也不會隱藏當下的毅然決然，而是經過深思熟慮做的決定，決不會讓自己人設變得歇斯底里，「優雅轉身」。

TOP 1：雙子座

雙子座的分手是需要合理化的，他們為了讓自己可以說得過去、被理解，所以會把深情演到極致，因為只有這樣他們才能認為自己不那麼渣，比如：不想拖累你、不想耽誤對方等說詞都是口頭禪，但其實只是不想一起努力的藉口，等分手之後，他們才能享受自由的空氣。