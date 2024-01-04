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小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

「施比受更有福」，除了自己生活無虞，還能多想到其他需要幫助的人，並且給予支援，是很值得鼓勵的事情，最近就有兩大品牌都關心偏鄉弱勢，連小S都捐出全新的小物，像是衛生棉、拖鞋等日常用品，關心更多生活需要幫助的女性。

＃資生堂 山茶花日

資生堂舉辦日，攜手婦女救援基金會，透過更多人的愛心與善心，幫助社會上更多的女性，像是藝人小S、柯佳嬿、曾之喬、范少勳等，都捐出自己認為女性需要的全新生活小物，裝進紙箱裡面，將關愛傳遞到每個角落。

▲資生堂。（圖／品牌提供、IG）

▲小S裝滿衛生棉、拖鞋等生活用品，還有親筆卡片很用心。（圖／品牌提供、小S IG）

其中，向來以辛辣風格主持的小S也在這次的送愛活動中，分享自己送出的全新禮物，只見箱子裡面裝進了女性最需要的衛生棉、粉紅色拖鞋、筆記本、髮箍等，還留下自己的手寫信，相當用心；柯佳嬿更是把村上隆與UNIQLO聯名的哆啦A夢，加上小紅瓶一起送出，非常有愛。

▲資生堂。（圖／品牌提供、IG）

▲柯佳嬿寄出的小紙箱。（圖／品牌提供、柯佳嬿 IG）

＃貝膚黛瑪 益童上學 點亮未來

法國諾奧思集團與「去愛行不行」為弱勢兒童發起慈善募款活動，首次100%無償捐贈5000瓶集團旗下貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，將全數收益用於幫助非洲兒童，改善缺電問題，並打造希望教室，期許透過教育，翻轉兒童未來。

▲資生堂,貝膚黛瑪,公益,保養。（圖／品牌提供）

這次活動於2024年正式開始，只要捐贈新台幣500元整，即可獲得貝膚黛瑪「小紅水」舒敏高效潔膚液一瓶，不僅是用更優惠的價格（500ml、原價850元）可以入手超明星的卸妝產品，更是可以捐助做愛心，值得女孩共襄盛舉。

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關鍵字：

資生堂, 貝膚黛瑪, 公益, 保養

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