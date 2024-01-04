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蔡依珊一雙高跟鞋穿10年　愛Roger Vivier經典款傳授美腿養成秘訣

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記者鮑璿安／台北報導

Roger Vivier首度於BELLAVITA中庭展出極其夢幻Candy Clouds裝置藝術，今4日邀請蔡依珊出席，她以春夏活潑的毛呢高跟鞋露出美腿線條，不僅大方分享自己的美腿養成秘訣，也透露對品牌的淵源，10年前買的經典方扣鞋，到現在還在穿。

▲▼RV 。（圖／品牌提供）

▲蔡依珊示範春夏系列的Flower Strass 櫻花粉毛呢花鑽高跟鞋搭配手提包 。（圖／品牌提供）

蔡依珊示範春夏系列的Flower Strass 櫻花粉毛呢花鑽高跟鞋搭配手提包，她表示自己偏好品牌的經典款設計，「我挑選鞋子最注重品質，很喜歡品牌獨特的風格，像是藝術品 一樣」。蔡依珊有收藏高跟鞋的習慣，「大兒子幼稚園畢業的時候買了一雙Roger Vivier 典型的方扣高跟鞋，現在超過10年了還在穿！」大家稱讚她腿型纖細漂亮，她謙虛說感謝父母生得好，也透露自己勤按摩、搭配高跟鞋拉長腿部比例。

▲▼RV 。（圖／品牌提供）

▲▼RV 。（圖／品牌提供）

▲蔡依珊認為穿上高跟鞋有法式優雅 。（圖／品牌提供）

蔡依珊也說現在比較少穿高跟鞋了，她開玩笑說因為穿上後站不久，但腳上這雙可以站8小時不是問題，而且只要穿上高跟鞋，就有種法式優雅，動作講話都很淑女，不容易生氣。

▲▼RV 。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定款)Trés Vivier 櫻花粉毛呢瑪莉珍鞋，NT51,000 。（圖／品牌提供）

▲▼RV 。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定款)Vanity 牛奶糖色鑽扣化妝包，NT59,900 。（圖／品牌提供）

▲▼ RV。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier「Candy Clouds 期間限定藝術展」展覽時間自2024年1月4日至1月14日。（圖／品牌提供）

Roger Vivier「Candy Clouds 期間限定藝術展」展覽時間自2024年1月4日至1月14日，限時11天展開，以此展廳為概念推出六款Candy Clouds夢幻限定商品，包含休閒風格Viv’ Go Thick休閒鞋與新款涼鞋，輕盈增高鞋底搭配閃耀鑽扣，輕鬆又不失奢華感，以及舒適自在Very Vivier櫻花粉毛呢穆勒鞋；經典 Trompette高跟鞋、撞色淡金扣高跟涼鞋與粉色鑽扣髮箍為日常與晚宴皆能駕馭的甜美單品。此外，更有專為台灣設計的限定款式，全新「牛奶糖色」以櫻花粉色毛呢為主軸，營造柔美浪漫氛圍，res’ Vivier 瑪莉珍鞋搭配雙繫帶小鑽扣點綴，Vanity 牛奶糖色小牛皮鑽扣化妝包也是百搭選擇之一。

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo與Jean Paul Gaultier聯名系列請到全球流行天后Kylie Minogue演繹。（圖／品牌提供）

此外，Jimmy Choo攜手Jean Paul Gaultier推出聯名系列成為叛逆優雅與高級訂製工藝的表達方式，在Jean Paul Gaultier設計脈絡中提取可發揮的元素，例如飾有鏈條五金件的金屬穆勒鞋、翻折水洗牛仔褲造型靴款、紋身圖騰書寫Jimmy Choo字樣的高跟鞋，甚至在透明鞋跟中有法國著名地標艾菲爾鐵塔和英國大笨鐘圖樣，串聯起Jean Paul Gaultier的不受常規局限的野心，鞋底亦有雙方品牌草寫，見證歷史性的融合。

關鍵字：

蔡依珊, RogerVivier, 高跟鞋, 手提包, 藝術

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