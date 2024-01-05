亮・珠寶／安海瑟薇收起笑容　戴寶格麗慈善項鍊呼籲救助弱勢童

▲寶格麗代言人安海瑟薇演繹救助兒童會形象廣告。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

買珠寶也能做慈善！義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自2009年起與Save the Children救助兒童會合作，透過銷售專為慈善募款設計的珠寶系列，已募得超過1億500萬美元（約台幣32億4382萬元）的善款，幫助37個國家中超過200萬名弱勢孩童，提供優質教育、推廣青年賦權、急難救助及對抗貧窮。為繼續支持此公益計畫，品牌邀代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）共襄盛舉拍攝形象廣告，並發表最新的純銀墜飾項鍊，定價25,000元，將捐出其中的95歐元（約台幣3,300元）作為善款。





▲寶格麗Save The Children 慈善系列新款B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，25,000元。

根據Save the Children救助兒童會統計，全球身處在受衝突影響區域的4億6800 萬孩童與2億2200萬名受危機影響的兒童及青少年等急需教育支援，還有1 億5300萬名孩童面臨飢荒，向受困孩童伸出援手的計畫不能停滯，讓身為母親的安海瑟薇義不容辭拍攝寶格麗全新 #WITHMEWITHYOU 形象廣告，她收起笑容一臉嚴肅戴上品牌全新打造的B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，圓墜中央為時髦的金屬鉚釘圖騰，為個性之選，亦能做慈善幫助弱勢兒童，一舉兩得。





▲寶格麗Save The Children 慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊19,000元（左起），項鍊20,300元、戒指18,000元。

此外，寶格麗也宣布自2024年起，每售出一件 Save The Children慈善系列所屬商品，將會捐出相同金額，目前包含一款台幣定價18,000元的戒指、一款19,000元手鍊及兩款各為24,000元與20,300元的墜飾項鍊，全力支持Save the Children救助兒童會的計畫。





▲珠寶設計師Cindy Chao（右）去年與擔任總策劃的張清芳共同舉辦慈善拍賣晚宴。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

台灣珠寶圈也很有愛，去年6月由歌手張清芳發起並擔任總策劃、珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）創作珠寶、林炳存擔綱攝影統籌以及知名製作人陳鎮川為活動總監，共同舉辦「一五一十・讓愛聚首」跨領域慈善活動，號召曾馨瑩、蔡依珊等15位名人親子佩戴Cindy特別為此活動設計15組珠寶並拍攝幸福照片，也上拍此慈善珠寶，近1億元的拍賣所得透過張清芳由台北富邦銀行擔任受託人的「新全公益信託社會福利基金」代表捐贈予財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金三家醫院，為孩童建構更完善的醫療環境。





▲Cindy Chao為「一五一十・讓愛聚首」慈善拍賣設計並捐出15套珠寶供慈善拍賣，募得近1億元善款。