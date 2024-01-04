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皮膚科醫師教「零成本防脫5秘訣」改善掉髮：晚上洗頭更好

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▲▼皮膚科醫師教0成本改善掉髮5秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教做對5件事幫助改善掉髮。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、pexels）

記者張毓容／台北報導　

現代人隨著生活型態改變、熬夜晚睡加上壓力大，越來越多人都有掉髮困擾，連不少年輕人都開始關注防脫保養。韓國皮膚科醫師李藝恩就表示，不同於男性脫掉髮多為荷爾蒙型，女性掉髮除了自然節律，還會受遺傳、壓力、過度減肥、頭皮疾病等影響，因為形成因素多，所以沒有完美的治療方案，而目前公認最有效的方法是改善頭皮血液循環，增強毛囊活力。她也特別分享了5個不用花錢就能幫助預防、改善掉髮的小技巧，想養回豐盈秀髮快學起來。

＃不要經常長時間低頭

不少現代人都是「低頭族」，但習慣性低頭除了影響體態，經常低頭還會讓肩頸和背部肌肉長時間維持在緊張狀態，導致血液流向後頸，頭皮供血不足。平時用手機或工作時多留意端正姿勢，不僅有助於頭部血流正常，還能預防頸紋產生。

▲▼皮膚科醫師教0成本改善掉髮5秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師建議晚上洗頭更好。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

＃盡量晚上洗頭

有些人習慣早上再洗頭，但李藝恩建議晚上洗頭會更好！夜晚睡覺時，人體會開始進行修復，毛髮也會進入再生狀態，如果這時廢物、髒污堵塞頭皮毛囊，會妨礙血液循環，影響修復。

建議晚上洗頭，讓睡前頭皮保持乾淨狀態，但一定要記得將頭髮吹乾再睡，尤其能晚上10點入睡、盡量早睡，再生效果會更好。

▲▼皮膚科醫師教0成本改善掉髮5秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲梳理頭髮和按摩頭皮能幫助促進頭皮循環。（圖／翻攝IG@aveda） 

＃適當梳理頭髮＋頭皮按摩

梳理頭髮和按摩頭皮能有效地提升頭皮血液循環，別因為擔心掉髮就不梳頭，建議早晚都要梳理頭髮；而洗頭也要適當按摩頭皮（除了有脂漏性皮膚炎的人不適合按摩），且以頭向前傾的姿勢洗頭，能幫助血液流向頭皮，改善脫髮。

＃做提升頭皮循環的運動

李藝恩建議也要多做可幫助提升頭皮循環的小運動，像是每天早晚至少步行5分鐘；或是按順序進行整套運動：跪姿俯臥撐5～10個，肩頸拉伸，咬緊牙齒，按壓額頭。這些動作都能幫助代謝血管廢物，幫助血液流向頭皮。

▲▼專家教0成本改善掉髮5秘訣。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲有掉髮狀況的人要少吃高膽固醇食物。（圖／翻攝pexels）

＃減少高膽固醇食物的攝取

李藝恩提醒，有脫髮狀況的人還需要減少攝取高膽固醇食物，像是油炸物、內臟、海鮮或各種深加工食品，也能改善血管健康，強化血液循環。

關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 頭皮護理, 保養, 頭髮, 洗頭, 改善, 預防, 秘訣, 技巧, 皮膚科醫師, 醫生

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