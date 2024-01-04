免費下載！FENDI聯名寶可夢「超萌手機桌布」、Moncler羽絨服精靈貼圖登場

記者鮑璿安／綜合報導

2024年一開始就感受到滿滿的龍年元素，話題性的FENDI x FRGMT x POKÉMON 聯名系列終於上市，特別為台灣粉絲帶來LINE 官方帳號限定桌布，動動手指免費收穫最奢華潮流聯名同款！也別錯過盟可睐 Moncler首度推出以經典吉祥物Moncler Pupazzo為主的期間限定貼圖。

FENDI 特別於台灣LINE 官方帳號打造聯名系列限定桌布，粉絲可以在LINE 官方網站帳號上點選立即領取，即可獲得限定桌布，共有三款龍屬性寶可夢，快龍、哈克龍及迷你龍可供挑選，並可分享給好友，一起感受龍年喜悅與溫馨祝福。

立即領取下載FENDI x FRGMT x POKÉMON 聯名系列寶可夢限定桌布連結：https://maac.io/2nd9r



▲FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，（依序）立體造型鏈帶款Baguette Marquetry Dratini；串珠造型Baguette； Peekaboo ISeeU Small Dragonite。（圖／品牌提供）

作為Friends of Fendi的第二個系列，FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，品項涵蓋標誌性的當家包款Peekaboo及Baguette，採用了複雜精細的微珠 FF 刺繡工藝，繡有三隻寶可夢角色和流蘇，上肩時擁有靈動質感。而一款中型款式的 Peekaboo ISeeU 包款則採用了閃亮的白色鱷魚皮材質，在金屬手柄和鏈帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案，展現精品高級工藝與童趣風格的新穎詮釋。

▲盟可睐 Moncler首度推出以經典吉祥物Moncler Pupazzo為主的期間限定貼圖 。（圖／品牌提供）

同時，盟可睐 Moncler首度推出以經典吉祥物Moncler Pupazzo為主的期間限定貼圖，共有八種不同的款式，搭配上Grenoble最新滑雪服飾元素，貼圖俏皮說HELLO、HAHA、Let’s Celebrate，實用性超高，2024年1月11日前加入盟可睐 Moncler官方LINE帳號好友即可下載。

點選以下連結，並加入盟可睐 Moncler台灣LINE官方帳號好友，即可免費下載貼圖，下載連結：https://maac.io/2kgBv

