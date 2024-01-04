DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記

▲DIOR與Otani Workshop合作推出膠囊系列，綠色小怪獸是主角。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR男裝玩過不少聯名，最新力作是與日本當代藝術家Otani推出DIOR Otani Workshop膠囊系列，以超可愛的綠色小怪獸為主角，出沒在服裝、包包、運動鞋上，既可愛又很帥。近期還有LOEWE與京都Suna Fujita陶藝工作室合作推出限定設計，BLACKPINK Lisa度假時正是背著其中的企鵝小包，並掛著名字的字母，充滿專屬感。

▲Lisa背著LOEWE x Suna Fujita小包，企鵝與小朋友一起游泳的圖案超可愛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa的包包上有名字字母吊飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



▲DIOR Otani Workshop系列很有特色。

工作室位在日本淡路島的海邊，Otani曾在接受外媒訪問時說：「我每天都能聽到海浪的聲音。這個島很特別，好像能感受到古老時代的生活。」他的陶藝與繪畫作品在童趣之餘，流露著一股天真、靜默的氣氛，大大的頭部、擬人的動物，很有療癒魅力。

Otani創作的Seated Monster小怪獸是隻坐在椅子上的綠色小恐龍，進入DIOR的世界，有時以超大的身影出現在毛衣上，或是現身包包、棒球帽，雙手還搭在DIOR的「O」字上，也被做成項鍊或胸針，可以巧妙地點亮造型。膠囊系列以海軍藍、紅色為主，凸顯了小怪獸的綠色，Dior Oblique針織衫呈現經典，褲子上的補丁、毛衣與帽子上的刻意刷破都是有趣的細節。

▲刺繡夾克105,000元、長袖印花襯衫115,000元。



▲DIOR Safari手提肩背包63,000元、棒球帽27,000元。



▲DIOR B57中高筒運動鞋41,000元、長袖印花襯衫115,000元。



▲DIOR小怪獸項鍊22,000元、胸針24,000元。

LOEWE也與日本陶藝攜手，找來京都Suna Fujita陶藝工作室合作，Suna Fujita與Otani Workshop同樣帶著童趣，但有著不同的情調，Suna Fujita由藤田匠平及山野千里夫妻檔創立，從生活中的幻想、兒時回憶、與兒子和狗兒的日常得來靈感，加上大自然景色及動植物，手繪出圖案後轉化為陶瓷作品。

▲Lisa背了同款的LOEWE x Suna Fujita Dice pocket包，37,000元。

他們創作的角色淡然浪漫，又有趣味感，躍上LOEWE 2024早春系列，讓服裝與配件都顯得更有活力。Lisa最近頻頻背著LOEWE包款，包括與Suna Fujita聯名的Dice pocket小包，企鵝與小朋友一起游泳的圖案可愛又悠然，包包上還有「LISA」字母吊飾，並加上海豚與愛心，充滿度假心情，Lisa背著搭配短上衣露出蠻腰，相當俏麗。

LOEWE每販售一件Suna Fujita聯名商品，便捐出部分收益予救助兒童會（Save the Children）的緊急教育計劃，為世界各地身陷人道危機的兒童，提供安全及受保護的學習環境。

▲LOEWE x Suna Fujita充滿可愛童心。