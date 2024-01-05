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王淨自豪翹唇常被誇！放閃曹佑寧「敢嫌試試看」　陳昊森為法令紋不敢側躺

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▲▼王淨翹唇常被誇 。（圖／品牌提供）

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記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

擁有高人氣、男女都適用的Dior逆時能量系列近日推出全新「能量抗皺筆」，發佈活動上再次請來新生代人氣演員王淨與陳昊森二度攜手擔任能量大使，兩人除了分享各自保養重點，王淨也自曝最近迷上一款遊戲而不時熬夜，好在有「能量瓶」幫她維持好狀態，更提到自己最自豪嘴巴常被誇小又翹，男友曹佑寧雖沒稱讚過，但她甜回「我應該怎樣他都OK吧～他敢嫌他試試看」甜蜜泡泡閃瞎眾人。

▲▼王淨翹唇常被誇 。（圖／品牌提供）

身穿一襲白色收腰洋裝加上俏皮馬尾辮的王淨，甜美又仙氣，而陳昊森則是穿上灰色西裝套裝帥氣登場，睽違一年再度以Dior「能量大使」身份合體，兩人狀態都好到無死角，王淨更誇陳昊森的皮膚狀態很優秀，笑說「不愧是能量大使，跟我一樣！」但她也沒因此偷懶，依舊很重視日常保養。

她分享自己保養上最在意眼下，因為她是大乾肌，如果保濕沒有做好或是保養沒有做好，眼下遮瑕時非常容易卡細紋，「我自己在看別人的妝的時候，都會特別去注意眼下的妝感有沒有透亮，所以相對地也會要求在自己身上。」所以不管是夜間保養或是妝前保養，都非常重視眼部。

▲▼王淨翹唇常被誇 。（圖／品牌提供）

很喜歡「逆時能量系列」的王淨透露自己最愛能量精華，更自稱自己是「能量瓶空瓶富翁」，大讚用了能量精華後不僅肌膚細膩、氣色好，更是她熬夜後依舊能維持好狀態的秘密武器。她就自曝自己最近迷上了Switch的一款遊戲，常熬夜打電動，笑說活動前一天打電動到凌晨3點，早上還睡過頭，但肌膚狀態依舊滿分，完全看不出熬夜痕跡，連化妝師都認證。

除了眼下，她也透露「嘴唇」是她為數不多自豪的地方，常被別人稱讚嘴巴小又翹，被問到男友曹佑寧是否有誇獎過，她笑說「基本上他不太會去嫌棄我哪裡，我應該怎樣他都OK吧！」還開玩笑補了一句「他敢嫌他試試看！」可愛互動讓人聽了不禁姨母笑。

▲▼王淨翹唇常被誇 。（圖／品牌提供）

而陳昊森則是自曝自己以前是不愛保養的男生，直到接觸了「逆時能量系列」後，因為「能量水」和「能量瓶」的質地很薄很輕盈，用起來很方便、好吸收，才開始認真保養，他也笑說「我現在也是從25要接近30了，所以就會開始覺得要好好保養！」大虧自己到了要重視保養的年紀。

他也透露自己很在意法令紋，因爲平常比較喜歡笑，讓他發覺法令紋越來越容易「卡在臉上」，除了保養時會特別注重法令紋周圍，還會把最新推出的「抗皺筆」帶在身上，有時候拍情緒比較重的戲份前後，他就會拿出來在紋路上點三下，輕輕抹開後就會覺得肌膚澎澎的。他甚至因為得知側躺會加重法令紋，而開始練習正躺睡覺，但因脊椎側彎還是放棄了，讓他笑說「就靠保養好了！」

▲▼Dior,東森自然美新品 。（圖／品牌提供）

▲Dior 逆時能量超擊抗皺筆，15ml，NT$3,400。

Dior「逆時能量系列」推出全新「超擊抗皺筆」，注入高濃度雙重玻尿酸複合物結合明星成分喚妍草酵素萃取液，幫助肌膚內澎潤、外撫紋，為肌膚注入修護能量，回復肌膚澎潤，有感撫平8大皺紋，搭配超纖細筆尖設計，比手指塗抹精準度提高百倍，小巧細長外型也很方便隨身攜帶，隨時修飾細紋，潤澤澎潤肌膚。

▲▼Dior,東森自然美新品 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 BIO UP 皇家黑鑽蜂亮眼精華，20ml，NT$3,280。

東森自然美旗下BIO UP則是推出清爽質地但滋養修護很有感的皇家黑鑽蜂亮眼精華，含有「瑞士黑蜂修護複方」實現強韌眼周肌膚重煥光彩，並以「專利胜肽抗老科技」瞬效撫紋力及蘊含高濃度胜肽，抵禦環境傷害，快速年輕緊緻，提亮暗沉眼周，同時結合獨家專利雞尾酒配方，增加抗老續航力，持續煥活肌膚，全眼更加緊緻有神。

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