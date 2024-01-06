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唐嫣《繁花》土甜造型一樣美！40歲逆齡少女肌保養秘訣大公開

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實習記者施至真／綜合報導

近期最夯陸劇《繁花》，請來胡歌、馬伊俐 、唐嫣、辛芷蕾為主演，唐嫣飾演的「汪小姐」，不僅以吸睛的豔紅造型登場，還在一場蹲在汽車旁大哭的片段中，以誇張大眼鏡的土甜造型出鏡，胡歌更是順手幫她喬了一下眼鏡，幽默逗趣的互動方式，讓她從戲裡笑到戲外！時隔多年再演出電視劇的唐嫣，絲毫看不出已經40歲，原來從彈嫩美肌到身材維持處處都充滿秘訣。

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博＠繁花BlossomsShanghai）

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博@繁花BlossomsShanghai，下同）

唐嫣與胡歌在演出《繁花》之前，就已經有四次合作經驗，包括《仙劍奇俠傳三》、《夢幻誅仙》、《無懈可擊之高手如林》與《軒轅劍之天之痕》，因此兩人在《繁花》中展現絕佳默契，就連哭戲橋段，都能以幽默方式展現。事實上唐嫣自2020年演出《燕雲台》後，就許久未拍攝電視劇，這回在《繁花》中，肌膚和身材依舊如少女一般，絲毫看不出已經40歲，其實她能「越活越年輕」除了注重保養，飲食習慣也是一大關鍵。

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博＠繁花BlossomsShanghai）

＃隨時補水保持肌膚滑嫩

唐嫣保持彈嫩水光肌的秘訣就是多喝水，不僅養成每天喝足八杯水的習慣，隨身攜帶保濕噴霧，也是為肌膚補水的關鍵，當然最重要的就是睡前濕敷，使肌膚底層都能徹底吸收水分。

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博＠繁花BlossomsShanghai）

▲唐嫣養成彈嫩肌的秘訣是隨時補充水分。（圖／翻攝微博＠唐嫣）

＃以水果、優格代替點心

養成好肌膚、窈窕身材，就要從控制飲食開始，午餐僅攝取少量飯類，而晚餐則謝絕一切澱粉類。而唐嫣也會因為工作時間不固定，而影響用餐時間，如果肚子餓時，會以水果和優格當成點心，避免食用垃圾食物。

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博＠繁花BlossomsShanghai）

▲維持好皮膚和好身材，飲食是關鍵。（圖／翻攝微博＠唐嫣工作室，下同）

＃徹底卸妝＆保養

唐嫣表示，再累再睏都會堅持卸妝和保養，尤其是在工作後，需要長時間帶著厚重的妝容，臉被底妝悶著的時間較久，需要仔細卸除乾淨並做好清潔；而保養除了基本的乳液、精華、化妝水，其實更應該在一洗好澡就先以面膜敷臉，進行修復。

▲唐嫣《繁花》土甜造型一樣美。（圖／翻攝微博＠繁花BlossomsShanghai）

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關鍵字：

唐嫣, 繁花, 保養, 少女肌, 凍齡保養, 胡歌

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