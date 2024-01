迪士尼鐵粉荷包拉警報　《仙履奇緣》夢幻首飾來襲

▲模特兒佩戴Pandora與迪士尼《仙履奇緣》聯名系列首飾。(圖/Pandora提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

迪士尼粉絲荷包又要拉警報了,丹麥品牌Pandora再度攜手迪士尼,推出《仙履奇緣》聯名系列,汲取灰姑娘故事中最具代表性的元素—玻璃鞋與南瓜馬車,化為bling bling首飾,象徵幸福魔法降臨,為佩戴者帶來好運。細看款款精緻,搶眼的玻璃鞋吊飾即飾以水藍色人造水晶,點綴2顆藍色立方氧化鋯石的吊飾環圈和鞋底以星形裝飾,展現夢幻風格。

▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》玻璃鞋造型吊飾,2,480元。







▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型雙飾牌吊飾3,680元與手鍊。

《仙履奇緣》中乘載夢想的南瓜馬車,則化為小巧的項鍊、耳環、戒指與串飾,當中戒指中間鑲嵌一顆藍色欖尖形寶石,兩側鍍14K金旋繞鏤空線條勾勒出魔法南瓜馬車造型,戒環半鑲立方氧化鋯石,璀璨耀眼;兩個心型吊牌構成的串飾也很細緻,一個飾鏤空設計的南瓜馬車設計,另一個心型牌點綴珠光藍色琺瑯,背面刻著「A Dream is a wish your heart makes」字樣鼓勵佩戴者勇敢追夢。

▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型項鍊,3,980元。

▲迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型戒指,3,680元。

服裝品牌也與經典動畫合作創造話題, MAX&Co.攜手華納兄弟探索全球消費品事業部,共同推出卡通《樂一通》(Looney Tunes)聯名系列,招牌角色兔巴哥、達菲鴨、威利狼、嗶嗶鳥等全躍上90年代風格的服裝上,款式包括短版條紋T 恤、慵懶風細條紋長褲、緞面半身裙和吊帶連身裙以及格紋半身裙,洋溢青春活潑氣息。



▲MAX&Co. 2024 春夏攜手華納兄弟經典卡通《樂一通》推出聯名系列服裝。(圖/MAX&Co.提供,以下同)



▲MAX&Co.與《樂一通》聯名系列洋溢活潑氣息。