迪士尼鐵粉荷包拉警報　《仙履奇緣》夢幻首飾來襲

▲模特兒佩戴Pandora與迪士尼《仙履奇緣》聯名系列首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼粉絲荷包又要拉警報了，丹麥品牌Pandora再度攜手迪士尼，推出《仙履奇緣》聯名系列，汲取灰姑娘故事中最具代表性的元素—玻璃鞋與南瓜馬車，化為bling bling首飾，象徵幸福魔法降臨，為佩戴者帶來好運。細看款款精緻，搶眼的玻璃鞋吊飾即飾以水藍色人造水晶，點綴2顆藍色立方氧化鋯石的吊飾環圈和鞋底以星形裝飾，展現夢幻風格。

▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》玻璃鞋造型吊飾，2,480元。







▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型雙飾牌吊飾3,680元與手鍊。

《仙履奇緣》中乘載夢想的南瓜馬車，則化為小巧的項鍊、耳環、戒指與串飾，當中戒指中間鑲嵌一顆藍色欖尖形寶石，兩側鍍14K金旋繞鏤空線條勾勒出魔法南瓜馬車造型，戒環半鑲立方氧化鋯石，璀璨耀眼；兩個心型吊牌構成的串飾也很細緻，一個飾鏤空設計的南瓜馬車設計，另一個心型牌點綴珠光藍色琺瑯，背面刻著「A Dream is a wish your heart makes」字樣鼓勵佩戴者勇敢追夢。

▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型項鍊，3,980元。

▲迪士尼《仙履奇緣》南瓜馬車造型戒指，3,680元。

服裝品牌也與經典動畫合作創造話題， MAX&Co.攜手華納兄弟探索全球消費品事業部，共同推出卡通《樂一通》（Looney Tunes）聯名系列，招牌角色兔巴哥、達菲鴨、威利狼、嗶嗶鳥等全躍上90年代風格的服裝上，款式包括短版條紋T 恤、慵懶風細條紋長褲、緞面半身裙和吊帶連身裙以及格紋半身裙，洋溢青春活潑氣息。



▲MAX&Co. 2024 春夏攜手華納兄弟經典卡通《樂一通》推出聯名系列服裝。（圖／MAX&Co.提供，以下同）



▲MAX&Co.與《樂一通》聯名系列洋溢活潑氣息。