王陽明、蔡詩芸穿PALLADIUM新鞋拍閃照！HOKA透氣跑鞋東區街邊店搶先賣

記者鮑璿安／台北報導

法國專業戶外鞋品牌HOKA正式進軍台北東區商圈，開設首間品牌獨立街邊專門店忠孝大安門市，搶先首發鞋款「Arahi 7」以及「Transport」。而法國軍靴品牌 PALLADIUM則請到王陽明、蔡詩芸合體演繹新品，打造最具機能感的Quiet Luxury時髦穿搭。

▲HOKA新一代支撐輕量跑鞋Arahi 7即日起率先於忠孝大安門市販售 。（圖／品牌提供）

▲HOKA首款都會穿搭鞋款Transport 。（圖／品牌提供）

HOKA鞋款種類多元，瞄準路跑、越野、登山、潮流等領域，1月忠孝大安門市首發全新款式包含新一代支撐輕量跑鞋「Arahi 7」，全新帶支撐性的透氣針織網布結合高支撐性能，打造舒適腳感；都會穿搭鞋款「Transport」，則具備PFC-Free DWR 防潑水鞋面，快乾且易於清潔，符合台灣日常氣候，成為休閒百搭款式。另外像是近年來受到矚目的慢跑熱銷款Clifton 9、競速訓練鞋Mach X、越野跑王者Speedgoat 5、輕量登山鞋Anacapa 2、戶外潮流神鞋Tor Ultra等都開賣。

▲該店也同步引進沉浸式無重力跑步機、SafeSize 3D足測機 。（圖／品牌提供）

該店也同步引進沉浸式無重力跑步機、SafeSize 3D足測機，提供消費者試穿鞋款後站上跑步機立即測試，並了解最適合自身腳型與運動項目的鞋款。





▲PALLADIUM攜手王陽明、蔡詩芸合體演繹最新風格大片。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌 PALLADIUM找來夫妻檔王陽明、蔡詩芸合體演繹新品，兩人則表示：「灰色給人一種Quiet Luxury質感氛圍，所以冬天我們都會利用灰色來穿出高級潮流感。」這次特別換上新年膠囊服飾系列外套放閃，傳統中國結盤扣搭配俐落廓形格外率性，鞋款則搭配上全新OFF-GRID LO LTH防水牛巴戈款式，以全地形輪胎大底設計染上大地色，造型百搭前衛；而PAMPA X TECH靴款全系列大底導入米其林獨特V字形胎紋，與品牌標誌性的橘標防水科技及首次加入的熱熔薄膜鞋面設計，提供鞋面貼合與縫線加固的穩定性與防護力。

▲橘標防水輪胎潮鞋推出全新OFF-GRID LO LTH防水牛巴戈款式，鞋面採磨砂牛巴戈皮面料 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM與米其林科技聯名系列第四代「PAMPA X TECH – All Weather全天候概念系列」 。（圖／品牌提供）