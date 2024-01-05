髮絲都散發魅力！舒淇完美側顏登Bottega Veneta大片　最萌龍尾編織包曝光

記者鮑璿安／台北報導

農曆新年的氣息已經日漸濃郁，Bottega Veneta依照慣例會以故事性短片揭開新年廣告，這次由新任品牌大使舒淇出鏡演繹，畫面中舒淇拎上Gemelli包款登上頂樓，欣喜迎接新年的第一道光，完美的側顏展現強大氣場。

▲品牌大使舒淇出鏡Bottega Veneta全新形象廣告《新年的第一道光》 。（圖／品牌提供）





▲Sardine以紅白相間的皮革裝飾，顛覆既有廓形，創作出猶如龍脊般的視覺效果 。（圖／品牌提供）

▲Jodie包款以龍尾造型重新登場 。（圖／品牌提供）

從2023農曆新年的廣告以「一路向家」為主題，這一次Bottega Veneta描繪的是與所愛之人，一同迎接黎明曙光的魔幻時刻。舒淇拍攝的全新形象廣告《新年的第一道光》，以此為理念渲染上溫馨愉悅的氛圍，舒淇換上造型簡約時髦的黑色系大衣，以迷人的側顏對著鏡頭，連髮絲都充滿魅力，肩背擁有雙重弧度的Gemelli包款，成為城市中的亮麗風景，讓人感受到舒淇的超強表現力。





▲DRAGON 純銀鍍金造型耳環 。（圖／品牌提供）

▲HOP 編織皮革造型手提包 。（圖／品牌提供）

▲JODIE 編織皮革造型手提包 。（圖／品牌提供）

品牌龍年限定商品也相當有看頭，經典的Jodie包款以龍尾造型重新登場，富含藝術感的Sardine以紅白相間的皮革裝飾，顛覆既有廓形，創作出猶如龍脊般的視覺效果。當代感滿點的Orbit休閒鞋，則運用繽紛亮眼的螢黃、橘紅重塑潮流氛圍，都是品牌的熱銷款式。

▲FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，（依序）立體造型鏈帶款Baguette Marquetry Dratini；串珠造型Baguette； Peekaboo ISeeU Small Dragonite。（圖／品牌提供）

新年重磅聯名登場，作為Friends of Fendi的第二個系列，FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，品項涵蓋標誌性的當家包款Peekaboo及Baguette，採用了複雜精細的微珠 FF 刺繡工藝，繡有三隻寶可夢角色和流蘇，上肩時擁有靈動質感。而一款中型款式的 Peekaboo ISeeU 包款則採用了閃亮的白色鱷魚皮材質，在金屬手柄和鏈帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案，展現精品高級工藝與童趣風格的新穎詮釋。