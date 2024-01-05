日KFC話題新品「濃厚起司派」！一口吃到三種爆漿起司、搭配酥皮超罪惡

記者鮑璿安／台北報導

起司控有福了！最近日本KFC肯德基公開了限定新品，當中就包括話題性的「起司派」（濃厚チーズパイ），一次融入三種不同口感的起司，爆漿滋味實在讓人難以抗拒。





▲日本KFC 「起司派」（濃厚チーズパイ）新品已經在1月4日登場 。（圖／翻攝自官網日本KFC）

這款日本KFC肯德基「起司派」（濃厚チーズパイ）鹹食新品主打豐富多層次的內餡，由切達乾酪、奶油乾酪和卡門貝爾乾酪三種起司製成，用料相當豪邁，外層則是金黃酥脆的派皮，從示意圖切面還能看到起司爆漿的模樣，簡直讓人直流口水。





▲2款瀑布級別的「起司漢堡」 。（圖／翻攝自官網日本KFC）

這次新品還包括2款瀑布級別的「起司漢堡」，一款採用切達起司、奶油起司多達5種起司配料，與黑胡椒起司醬提升香氣，打造出濃稠口感；另外一款白起司漢堡，則選用特色的Raclette烤起司與經典的多汁炸雞疊加，鹹香逼人。以上產品已在1月4日正式開賣，據說是日本KFC史上起司含量最多的品項，民眾正好去日本旅遊時不妨試試。

▲ 日本麥當勞熱門「燉牛肉派」限時回歸 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）



日本麥當勞「燉牛肉派」也在日前登場，內餡是以牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬菜，經過慢火熬煮而成，像是濃縮精華一般，相當濃稠鮮美，再以金黃酥脆的派皮搭配之下，形成了外酥內軟的療癒口感，而且燉煮牛肉入口即化，溫度誘人，非常適合冬季來上一口。