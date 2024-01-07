Jennie、Rosé都在畫柔和桃腮紅！DIOR超顯嫩　NARS一抹整年好氣色

實習記者施至真／綜合報導

2024 Pantone代表色「Peach Fuzz 柔和桃」溫柔甜美，帶有微微粉橘色的蜜桃色調，非常適合亞洲人的膚色，日常、約會、一年四季都能用，怎麼刷怎麼美，今天帶來「專櫃＋開架」共6款柔和桃腮紅，低調溫柔，就連BLACKPINK的Jennie、Rosé，近期都開始畫上這種顯嫩氛圍感腮紅！

▲Jennie、Rosé也跟上柔和桃「腮紅」熱潮。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie，@jennierubyjane）

＃柔和桃腮紅推薦：DIOR超完美亮妍腮紅

DIOR的超完美亮妍腮紅一直是明星商品之一，全新色選的靈感來自藍星唇膏色調，而微帶細閃珠光的＃314閃閃裸棕色，為雙頰帶來自然健康光澤，可層層堆疊也不會結塊，輕鬆就能打造濾鏡級的柔焦紅暈。

▲超完美亮妍腮紅自帶細閃珠光太漂亮。（圖／翻攝DIOR官網）

＃柔和桃腮紅推薦：VALENTINO柔霧眼頰彩

VALENTINO BEAUTY推出「2024新年限定繁花珊瑚限量版」系列美妝，以日暮珊瑚為題，推出曖昧唇膏頰彩組，除了唇膏新包裝完勝之外，搭上＃09柔和裸色柔霧眼頰彩盤，溫柔土色調妝容超減齡，一秒變身高級感氣質淡顏美女！

▲VALENTINO BEAUTY日暮珊瑚為題，推出限定組合。（圖／翻攝VALENTINO BEAUTY官網，下同）

＃柔和桃腮紅推薦：NARS激情過後腮紅露

質地水嫩的腮紅露，點幾滴在雙頰上，輕輕拍開彷彿是原生肌膚自然透出來的好氣色，添加保養成分，不拔乾、卡紋，推薦＃珊瑚奶橘，讓你隨時隨地都能擁有充滿活力的紅潤雙頰。

▲激情過後腮紅露上臉紅潤感超自然。（圖／翻攝NARS官網）

＃柔和桃腮紅推薦：3CE單色腮紅Face Blush

韓妞人手一顆的3CE單色腮紅，你也入手了嗎？雖然無法媲美裝櫃粉質，但多款絕美色調和超甜價格，絕對能成為小資女的心頭好，推薦＃杏桃色PEACH SPLASH，一刷就能讓整體妝容看起來更明亮、顯嫩，是一顆超級百搭的腮紅。

▲韓妞人手一顆3CE單色腮紅。（圖／翻攝蝦皮3CE官方旗艦店）

＃柔和桃腮紅推薦：The Face Shop極光星紗腮紅

近期超火的極光星紗腮紅，從包裝到色調，都美到讓少女心爆棚，＃05雲霧粉桃以「絲質」輕盈透光的妝感，打造最自然、透光的光澤感紅暈。

▲The Face Shop極光星紗腮紅近期超夯。（圖／翻攝The Face Shop官網）

＃柔和桃腮紅推薦：heme純色腮紅

彩妝新手必入手的heme純色腮紅色選超級多，不怕找不到命定款腮紅！推薦＃07 Light Apricot輕柔的蜜桃色調，隨手一抹就能為整體妝容打造初戀感氛圍。

▲heme純色腮紅彩妝新手最適合。（圖／翻攝heme官網）