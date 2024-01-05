浪琴表上攻50萬！　兩地時間金錶登品牌近年最高價寶座

▲浪琴巨擘系列GMT兩地時區18K金腕錶，504,900元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）近期最高價錶曝光！以機械錶為主力的MASTER巨擘系列，首度加入GMT兩地時間功能，推出各限量500只、設計優雅大方的18K金與玫瑰金兩款MASTER GMT腕錶，身價突破50萬元，於浪琴表台北101名品店獨家販售。





▲浪琴巨擘系列GMT兩地時區18K玫瑰金腕錶，504,900元。

後疫情時代，隨著商務人士與旅人回歸正常生活開始踏上旅途，各品牌積極推出兩地時間錶，浪琴即採用配備矽游絲與創新高抗磁零件的獨家機芯L844.5，打造簡約耐看的MASTER GMT巨擘系列兩地時間腕錶，蛋白霜色面盤由外而內分別為阿拉伯數字顯示24小時刻度、鐵軌式分鐘環與羅馬數字刻度，搭配黑色GMT指針指示對應的24小時制黑色數字刻度，並設有日期窗，各項功能清晰易辨。



▲浪琴巨擘系列GMT兩地時區18K玫瑰金腕錶透明底蓋可欣賞獨家機芯L844.5。

瑞士腕錶品牌艾美錶（Maurice Lacroix）也新增AIKON Venturer GMT自動上鍊腕錶，白色面盤款搭配橘色第二時區指針、黑面款配有紅色第二時區指針搭配單向旋轉錶圈刻度讀取時間，鮮明的對比色展現活潑氣息，錶徑43毫米整體外型則呈現陽剛運動風格，除了配有5排式鍊帶，另附一條橡膠錶帶供自由替換。



▲艾美錶推出的AIKON Venturer GMT腕錶，94,000元。（圖／艾美錶提供，以下同）



▲艾美AIKON Venturer GMT腕錶共有白色或黑色面盤款式，各94,000元。