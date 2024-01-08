購物天王嚴健誠跨足直播圈首賣　破千組東森自然美保養通通秒殺

▲人稱「嚴總」的電視購物界傳奇人物嚴健誠，近日親上直播戰線開賣BIO UP科美研商品，締造首播在線觀看數高達7萬人的紀錄。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／專訪

隨著社群時代演進，與消費者互動更緊密的直播成為收視主流，吸引許多購物專家陸續轉戰直播電商，而人稱「嚴總」的電視購物界傳奇人物嚴健誠，近日也親上直播戰線開賣東森自然美旗下品牌BIO UP科美研系列商品，並締造首播在線觀看數高達7萬人，2小時內2千盒面膜、近千瓶洗髮精通通秒殺的驚人紀錄，格外令人好奇他從電視購物無縫轉戰直播圈的心法。

▲不僅同時在線觀看人數驚人，2小時內2千盒面膜、近千瓶洗髮精通通秒殺。（圖／東森自然美提供）

掌握不同收視習慣消費者喜好 照樣締造驚人業績

擁有20多年電視購物豐富經驗的嚴健誠觀察到，隨著時代變遷，消費者的收視習慣從傳統第四台陸續轉向MOD、網路社群和直播等更多元的渠道觀看內容，因此購物習慣也跟著改變。相較於過去電視購物一檔內容要花3個月到半年精心策畫，直播一天多場的高頻率曝光及更有人味的高互動性，並容許直播主不斷試錯調整，因此更加能抓住消費者眼球。

嚴健誠認為，儘管直播電商興起，電視購物市場其實沒有消失，有數據統計電視購物消費族群約40~70歲、直播落在25~50歲，且消費者高達80%為女性，而這次他親自直播開賣的過程還有部分消費者回應：「爸媽都看電視跟嚴總買東西」，顯示不同購物管道其實有分眾效果，必須依據不同客群的消費需求做出配套，像是電視購物的消費者願意把握優惠價，一次購買多入組合囤貨，但年輕人偏愛嚐鮮，傾向自己挑選商品湊免運門檻，因此銷售上若能提供多元商品，一樣可以讓年輕消費者買單。

然而，經營直播事業是需要努力的，嚴健誠認為直播主不只要有觀眾緣，還要靠靈活的臨場反應去服務粉絲，由於要花很多時間與觀眾創造高度連結性，因此「毅力」很重要，目前檯面上成功的直播主幾乎每天都要播4~6個小時，非常具挑戰性，而這也是他自己正在努力的方向，希望今年能在繁忙的行程中訂定每日固定時段直播，養出屬於自己的鐵粉。

消費者買單關鍵：東森自然美商品力發威！

▲嚴健誠分享關鍵在於東森自然美本身就是50年的口碑老牌，旗下品牌BIO UP保養品具有獨特性、多項專利及親民價格，CP值極高。

此次首度直播開賣BIO UP商品即創造7萬人同時在線觀看的紀錄，嚴健誠分享關鍵在於東森自然美本身就是50年的口碑老牌，過去已有3年合作經驗，相當了解BIO UP商品的高CP值，因此這次特別企劃「老闆親自賣」的角度參與直播，祭出更有競爭力的價格優惠，對粉絲來說更有吸引力。

不僅如此，商品力更是關鍵！嚴健誠相當肯定BIO UP研發團隊總是積極推出符合市場喜好且具專利成分的獨特商品，並以親民的定價滿足消費者需求，而且每支產品都通過百人測試才上市，可以讓消費者安心使用。這次開賣的兩支商品他個人也都很喜歡，尤其「BIO UP根源強健豐盈洗髮精」擁有日本專利NEO17御髮科技，可以溫和洗淨並維護頭皮健康，他笑說：「唯一的困擾就是頭髮長得很快，現在得常常去修剪頭髮才行！」

而另一款「BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜」則是選用專櫃大牌同等級酒粕成分，提供保濕、亮白、抗老3效合一，讓肌膚更加彈潤柔嫩，嚴健誠說：「同等級面膜市售價一片肯定要賣150元起跳，我在直播上卻賣得跟開架保養價格差不多，因此在這場直播中有搶購到的消費者都是非常幸運的一群」。

▲嚴健誠認為直播電商要成功必須掌握粉絲經濟，而拚的是長久經營的毅力。

持續圈粉！掌握粉絲經濟才能發揮市場影響力

嚴健誠形容自己「過去住在電視台20年」，因為每週至少錄10~20檔電視購物節目，曾締造一檔商品一天賣出4千萬業績，如今跨足直播電商對他來說是全新的挑戰，因此在新的一年也為自己訂定不同的目標，電視購物將挑戰再創20%的成長，達成12億業績目標；而在直播方面，他希望達成4億銷售和15萬粉絲的里程碑，以進一步發揮市場影響力。

嚴健誠分享自己7年前曾經出版《15分鐘說出10億營收：人人都能當網紅的煉金術》一書，當時他就提到未來是「聚粉時代」，不論是政治人物、商人或網紅都要靠粉絲、支持者宣傳，而這條路沒有捷徑，只能不斷努力做功課、服務粉絲，讓消費者覺得找你買CP值很高，因為人都喜歡被在乎的感覺，而掌握「粉絲經濟」就是直播這條路的致勝關鍵。